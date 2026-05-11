Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Συγκινεί ο Μάρτιν Σορτ για την αυτοκτονία της κόρης του και τον θάνατο της συζύγου του από καρκίνο: «Ήταν ένας εφιάλτης»
Συγκινεί ο Μάρτιν Σορτ για την αυτοκτονία της κόρης του και τον θάνατο της συζύγου του από καρκίνο: «Ήταν ένας εφιάλτης»
«Η ψυχική υγεία και ο καρκίνος είναι και οι δύο ασθένειες και μερικές φορές κάποιες ασθένειες είναι ανίατες» είπε ο ηθοποιός
Για πρώτη φορά για την αυτοκτονία της κόρης του, Κάθριν Σορτ, μίλησε ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ λέγοντας ότι ο θάνατός της ήταν «ένας εφιάλτης για την οικογένεια».
Η 42χρονη Κάθριν Σορτ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον περασμένο Φεβρουάριο με τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο για αυτοκτονία.
Μιλώντας στο CBS News Sunday Morning, ο 76χρονος κωμικός συνέκρινε τον θάνατο της κόρης του με αυτόν της συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών το 2010 σε ηλικία 58 ετών.
«Η κατανόηση είναι ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός από τον οποίο προσβλήθηκε η γυναίκα μου, είναι και οι δύο ασθένειες και μερικές φορές κάποιες ασθένειες είναι ανίατες», είπε ο Σορτ. «Και η κόρη μου πάλευε για πολύ καιρό με ακραία ψυχική υγεία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, άλλα πράγματα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν τα κατάφερε.
«Έτσι, τα τελευταία λόγια της Ναν σε μένα ήταν: "Μάρτιν, άσε με να φύγω". Και αυτό που έλεγε (σ.σ. η Κάθριν) ήταν: "Μπαμπά, άσε με να φύγω".»
Ο Σορτ είπε ότι είχε μια «βαθιά επιθυμία» να βγάλει «την ψυχική υγεία από τις σκιές», ώστε οι άνθρωποι να μην «ντρέπονται» να μιλούν γι' αυτήν. «Δεν κρύβομαι από τη λέξη αυτοκτονία, αλλά αποδέχομαι ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Σορτ μίλησε επίσης για την απώλεια αρκετών στενών φίλων και συγγενών τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της κουνιάδας του, της κόρης του και των φίλων του Νταϊάν Κίτον, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ και Κάθριν Ο'Χάρα. «Είναι συγκλονιστικό. Απλώς πρέπει να εισπνεύσεις, να εκπνεύσεις».
Οι δηλώσεις του Σορτ έγιναν στο CBS με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του με τίτλο Marty, Life Is Short, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαΐου.
Το ντοκιμαντέρ αγγίζει τις πολλές εμπειρίες του Σορτ με την απώλεια νωρίς στη ζωή του: ο μεγαλύτερος αδελφός του Ντέιβιντ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ο Σορτ ήταν 12 ετών, και οι δύο γονείς του πέθαναν όταν ήταν ακόμα έφηβος.
Η 42χρονη Κάθριν Σορτ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον περασμένο Φεβρουάριο με τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο για αυτοκτονία.
Μιλώντας στο CBS News Sunday Morning, ο 76χρονος κωμικός συνέκρινε τον θάνατο της κόρης του με αυτόν της συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών το 2010 σε ηλικία 58 ετών.
«Η κατανόηση είναι ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός από τον οποίο προσβλήθηκε η γυναίκα μου, είναι και οι δύο ασθένειες και μερικές φορές κάποιες ασθένειες είναι ανίατες», είπε ο Σορτ. «Και η κόρη μου πάλευε για πολύ καιρό με ακραία ψυχική υγεία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, άλλα πράγματα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν τα κατάφερε.
«Έτσι, τα τελευταία λόγια της Ναν σε μένα ήταν: "Μάρτιν, άσε με να φύγω". Και αυτό που έλεγε (σ.σ. η Κάθριν) ήταν: "Μπαμπά, άσε με να φύγω".»
Ο Σορτ είπε ότι είχε μια «βαθιά επιθυμία» να βγάλει «την ψυχική υγεία από τις σκιές», ώστε οι άνθρωποι να μην «ντρέπονται» να μιλούν γι' αυτήν. «Δεν κρύβομαι από τη λέξη αυτοκτονία, αλλά αποδέχομαι ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Σορτ μίλησε επίσης για την απώλεια αρκετών στενών φίλων και συγγενών τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της κουνιάδας του, της κόρης του και των φίλων του Νταϊάν Κίτον, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ και Κάθριν Ο'Χάρα. «Είναι συγκλονιστικό. Απλώς πρέπει να εισπνεύσεις, να εκπνεύσεις».
Οι δηλώσεις του Σορτ έγιναν στο CBS με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του με τίτλο Marty, Life Is Short, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαΐου.
Το ντοκιμαντέρ αγγίζει τις πολλές εμπειρίες του Σορτ με την απώλεια νωρίς στη ζωή του: ο μεγαλύτερος αδελφός του Ντέιβιντ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ο Σορτ ήταν 12 ετών, και οι δύο γονείς του πέθαναν όταν ήταν ακόμα έφηβος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα