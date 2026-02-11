Κύπελλο βόλεϊ γυναικών: ΠΑΟΚ-ΑΟ Θήρας, Πανιώνιος-Ολυμπιακός οι ημιτελικοί του ALLWYN Final Four

Ο πρωτοπόρος της Volley League γυναικών Παναθηναϊκός
, ο οποίος από την αρχή της σεζόν ήταν αήττητος σε Ελλάδα και Ευρώπη ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ (τον οποίο πριν από τρεις ημέρες είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα) και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου
(πέρσι από τον ΑΟ Θήρας).
Ο ΠΑΟΚ
με κορυφαία την Τάρα Τάουμπνερ πέρασε δίκαια από το κλειστό του Μετς και επιστρέφει σε Final 4 μετά από τρία χρόνια (Άρτα 2023).
Αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό θα είναι ο ΑΟ Θήρας
που μετά από ένα απίθανο θρίλερ 2.5 ωρών νίκησε 3-1 στο Ζηρίνειο τον ΖΑΟΝ. Η Σαντορίνη προηγήθηκε 0-2, ο ΖΑΟΝ μείωσε σε 1-2 και προηγήθηκε 23-19 στο δ' σετ, αλλά δέχθηκε σερί 0-6 για το 23-25 και το 1-3 στα σετ.
Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός
αν και έχασε ένα σετ από τον μαχητικό Μίλωνα δεν συνάντησε δυσκολίες για επικρατήσει με 3-1.
Τέλος μόνο στο τρίτο σετ η ΑΕΚ μπόρεσε να κοντράρει τον Πανιώνιο
που κέρδισε με 3-0 και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με τις δύο ομάδες να συνθέτουν το ζευγάρι του περσινού τελικού, ενώ έχουν παίξει ήδη στον τελικό του Super Cup.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΖΑΟΝ - ΑΟ Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)
*Οι πόντοι του ZAON προήλθαν από 7 άσσους, 63 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 71 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/39 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες), Αλεξάκου 20 (17/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 12 (9/16 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Τεϊσέιρα 11 (10/31 επ., 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/1 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).
Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (6/8 επ.), Πάβισιτς 27 (23/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 19% άριστες), Σιρίνινα 6 (3/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 23 (23/44 επ.), Τσιόγκα 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 59% υπ. - 21% άριστες), Δημητριάδη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.
Ολυμπιακός - ΑΟΝΣ Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 64 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (21/45 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 11 (7/8 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-33% άριστες), Κονέο 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-28% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ.-33% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καραγιάννη, Οικονομίδου 2 (2/4 επ.), , Αμπντεραχίμ 9 (9/20 επ., 36% υπ.-36% άριστες), Ζαφειρίου .
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 15 (15/51 επ., 11% υπ.-11% άριστες), Χάτσον 9 (9/33 επ., 44% υπ.-23% άριστες), Πήττα 10 (4/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ζαφειρίου 7 (6/19 επ., 1 άσσος, 33% υπ.-20% άριστες), Αργυρίου 10 (6/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα (0/2 επ.) / Ωραιοπούλου (λ), Χάνα (λ, 44% υπ.-22% άριστες), Λεονταρίδου, Σκουλούδη, Μπρουκς 2 (2/3 επ.)
Πανιώνιος - ΑΕΚ 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)
*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ., 22% άριστες), Στοΐλκοβιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Βασίλεβα-Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ., 43% άριστες), Ραχίμοβα 7 (4/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ., 43% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου, Νομικού 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ)
Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ματέι 10 (8/25 επ., 2 άσσοι, 42% υπ., 33% άριστες), Ντιουφ 18 (16/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 10 (8/19 επ., 2 άσσοι, 46% υπ., 33% άριστες), Σετνάν 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 70% υπ., 48% άριστες), Μήλιου.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 57 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 21 (20/44 επ., 1 άσσος, 42% υπ. - 24% άριστες), Μπένετ 18 (15/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/1 επ.), Σάμανταν 11 (7/19 επ., 4 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (7/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 3 (3/8 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 24% υπ. - 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου, Τάνη 2 (2 μπλοκ), Στράντζαλη, Ράπτη, Κωνσταντίνου.
Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 28 (26/56 επ., 2 μπλοκ), Τοντάι 10 (4/11 επ., 6 μπλοκ), Σίζαρ 10 (9/27 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 6% άριστες), Κότσιτς 8 (2/12 επ., 6 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (4/5 επ.), Μπάκα 13 (12/34 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 15% άριστες) / Καραμπάση (λ, 73% υπ. - 55% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Τσοχατζή, Καραφουλίδου.