Πετκίμ - Περιστέρι 85-87: Πήρε την πρωτιά στον όμιλό του, παίζει με ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup
SPORTS
Περιστέρι Πετκίμ FIBA Europe Cup

Πετκίμ - Περιστέρι 85-87: Πήρε την πρωτιά στον όμιλό του, παίζει με ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε το «διπλό» στην Τουρκία με ηγέτη τον Νίκολς και πλέον θα έχουμε ελληνικό ελληνικό εμφύλιο στους «8» του Fiba Europe Cup

Πετκίμ - Περιστέρι 85-87: Πήρε την πρωτιά στον όμιλό του, παίζει με ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup
Το Περιστέρι κατέκτησε την πρώτη θέση του 14ου ομίλου του στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, μετά το σπουδαίο «διπλό» με 87-85 επί της Αλιαγά Πετκιμ, στην 6η και τελευταία αγωνιστική της Β' φάσης της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην κορυφή με ρεκόρ 5-1, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους, που επίσης προκρίθηκαν στα προημιτελικά, στη δεύτερη ήττα τους.

Με το αποτέλεσμα αυτό, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ στην οκτάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με διψήφια διαφορά (21-9 στο 10’, 43-33).

Ωστόσο, το Περιστέρι αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε την αμυντική του εικόνα και μείωσε σταδιακά τη διαφορά, περνώντας μπροστά προς στο τέλος της τρίτης περιόδου (58-59 στο 28΄).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κυανοκίτρινοι» διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και με την παραγωγικότητα τους στα ύψη έφτασαν στη νίκη που τους εξασφάλισε την πρωτιά, με τον Τάι Νίκολς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τομάσοβιτς, Ματέικ, Γιανκόφσκι

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης