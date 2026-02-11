Πετκίμ - Περιστέρι 85-87: Πήρε την πρωτιά στον όμιλό του, παίζει με ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι
κατέκτησε την πρώτη θέση του 14ου ομίλου του στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup
, μετά το σπουδαίο «διπλό» με 87-85 επί της Αλιαγά Πετκιμ
, στην 6η και τελευταία αγωνιστική της Β' φάσης της διοργάνωσης.
Η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην κορυφή με ρεκόρ 5-1, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους, που επίσης προκρίθηκαν στα προημιτελικά, στη δεύτερη ήττα τους.
Με το αποτέλεσμα αυτό, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ στην οκτάδα.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με διψήφια διαφορά (21-9 στο 10’, 43-33).
Ωστόσο, το Περιστέρι αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε την αμυντική του εικόνα και μείωσε σταδιακά τη διαφορά, περνώντας μπροστά προς στο τέλος της τρίτης περιόδου (58-59 στο 28΄).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κυανοκίτρινοι» διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και με την παραγωγικότητα τους στα ύψη έφτασαν στη νίκη που τους εξασφάλισε την πρωτιά, με τον Τάι Νίκολς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τομάσοβιτς, Ματέικ, Γιανκόφσκι