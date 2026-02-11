H άλλη πλευρά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Μοιράστηκαν 9700 προφυλακτικά στους αθλητές και έπεται και συνέχεια
SPORTS
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα Προφυλακτικά

H άλλη πλευρά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Μοιράστηκαν 9700 προφυλακτικά στους αθλητές και έπεται και συνέχεια

Η Ολυμπιακή Επιτροπή παρέχει όλες τις ανέσεις στους αθλητές που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα

H άλλη πλευρά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Μοιράστηκαν 9700 προφυλακτικά στους αθλητές και έπεται και συνέχεια
8 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 

Για τους αθλητές που συμμετέχουν είναι μία πολύ επίπονη περίοδος με πίεση για το αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνουν όλοι χρειάζονται και στιγμές χαλάρωσης, για αυτό και οι διοργανωτές δίνουν δωρεάν στους αθλητές προφυλακτικά για να κάνουν ασφαλές σεξ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

Οι 2.900 αθλητές και αθλήτριες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα σύμφωνα με ρεπορτάζ της «The Sun» έχουν μοιραστεί πάνω από 9.700 προφυλακτικά. 

Ένας λόγος παραπάνω, είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν πολλές βραδινές εκδηλώσεις σε μαγικά ορεινά θέρετρα, οπότε και αν τα αποθέματα τελειώσουν, οι διοργανωτές θα φροντίσουν να δώσουν κι άλλα. 

Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, μοιράστηκαν 200.000 ανδρικά προφυλακτικά, 20.000 γυναικεία προφυλακτικά διαθέσιμα στους 10.5000 αθλητές που στεγάζονται στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στο Παρίσι, οι μασκότ της διοργάνωσης παρουσιαζόταν πάνω στα κουτιά με προφυλακτικά, ενώ συνοδεύονταν με σλόγκαν: «Στο πεδίο της αγάπης, παίξτε δίκαια. Ζητήστε τη συγκατάθεσή του».

Ένα άλλο σλόγκαν έλεγε: «Μην μοιράζεστε κάτι περισσότερο από τη νίκη, προστατέψτε τον εαυτό σας από τα ΣΜΝ» ενώ το πιο ωραίο ήταν το: «Δεν χρειάζεται να είστε χρυσός Ολυμπιονίκης για να το φορέσετε!»
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης