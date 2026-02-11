H άλλη πλευρά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Μοιράστηκαν 9700 προφυλακτικά στους αθλητές και έπεται και συνέχεια

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
είναι από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Για τους αθλητές που συμμετέχουν είναι μία πολύ επίπονη περίοδος με πίεση για το αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνουν όλοι χρειάζονται και στιγμές χαλάρωσης, για αυτό και οι διοργανωτές δίνουν δωρεάν στους αθλητές προφυλακτικά
για να κάνουν ασφαλές σεξ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Οι 2.900 αθλητές και αθλήτριες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα σύμφωνα με ρεπορτάζ της «The Sun» έχουν μοιραστεί πάνω από 9.700 προφυλακτικά.
Ένας λόγος παραπάνω, είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν πολλές βραδινές εκδηλώσεις σε μαγικά ορεινά θέρετρα, οπότε και αν τα αποθέματα τελειώσουν, οι διοργανωτές θα φροντίσουν να δώσουν κι άλλα.
Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, μοιράστηκαν 200.000 ανδρικά προφυλακτικά, 20.000 γυναικεία προφυλακτικά διαθέσιμα στους 10.5000 αθλητές που στεγάζονται στο Ολυμπιακό Χωριό.
Στο Παρίσι, οι μασκότ της διοργάνωσης παρουσιαζόταν πάνω στα κουτιά με προφυλακτικά, ενώ συνοδεύονταν με σλόγκαν: «Στο πεδίο της αγάπης, παίξτε δίκαια. Ζητήστε τη συγκατάθεσή του».
Ένα άλλο σλόγκαν έλεγε: «Μην μοιράζεστε κάτι περισσότερο από τη νίκη, προστατέψτε τον εαυτό σας από τα ΣΜΝ» ενώ το πιο ωραίο ήταν το: «Δεν χρειάζεται να είστε χρυσός Ολυμπιονίκης για να το φορέσετε!»