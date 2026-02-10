Κεφρέν Τουράμ ενόψει του ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους: «Ο πατέρας μου θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει εμένα»
Τα αδέρφια Τουράμ έρχονται αντιμέτωπα το Σάββατο στο ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους υπό το βλέμμα του πατέρα τους, Λιλιάν

Το Ίντερ-Γιουβέντους του Σαββάτου δεν είναι απλά ένα ακόμα «Derby d'italia», είναι επίσης και το ντέρμπι των αδερφών Τουράμ. 

Ο Κεφρέν θα συναντήσει τον Μάρκους υπό το βλέμμα του πατέρα τους, Λιλιάν, θρύλου της Γιουβέντους. 

Ο μικρός γιος, Κεφρέν υποστήριξε ότι ο πατέρας του θα είναι με τη Γιουβέντους και θα τον στηρίξει στο ντέρμπι. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν μεγαλώνεις με έναν μεγαλύτερο αδερφό, θέλεις κάποια στιγμή να παίξεις στην ίδια ομάδα μαζί του. Είμαστε επαγγελματίες: εκείνος στην Ιντερ, εγώ στην Γιουβέντους, είμαστε σε δύο μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και πάμε καλά.

Υπάρχει πάντα η εθνική ομάδα και ελπίζω να κάνω πάρα πολλά παιχνίδια μαζί του στην εθνική Γαλλίας», δήλωσε αρχικά ο Κεφρέν Τουράμ, για να μιλήσει κατόπιν για το μεγάλο ντέρμπι στο Μιλάνο:

«Έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον Μάρκους αλλά δεν μιλάμε ποτέ για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για πράγματα που είναι σημαντικότερα από το ποδόσφαιρο, δεν είπαμε τίποτα για το ντέρμπι που ακολουθεί.

Ο πατέρας μου θα είναι στις εξέδρες όπως όλη η οικογένεια. Όταν παίζουμε ως αντίπαλοι, έρχονται όλοι να μας δουν.

Ο πατέρας μας προσπαθεί να είναι ουδέτερος, όμως εγώ είμαι μικρότερος και πιστεύω ότι θα με στηρίζει επειδή είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια.

Ο Μάρκους είναι ο μεγαλύτερος και ξέρεις πως μπορεί να γίνει πιο σκληρός με τον μεγαλύτερο αδερφό. Εγώ είμαι αυτός που έχει πάντα την περισσότερη προσοχή».

