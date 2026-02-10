To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Κεφρέν Τουράμ ενόψει του ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους: «Ο πατέρας μου θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει εμένα»
Κεφρέν Τουράμ ενόψει του ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους: «Ο πατέρας μου θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει εμένα»
Τα αδέρφια Τουράμ έρχονται αντιμέτωπα το Σάββατο στο ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους υπό το βλέμμα του πατέρα τους, Λιλιάν
Το Ίντερ-Γιουβέντους του Σαββάτου δεν είναι απλά ένα ακόμα «Derby d'italia», είναι επίσης και το ντέρμπι των αδερφών Τουράμ.
Ο Κεφρέν θα συναντήσει τον Μάρκους υπό το βλέμμα του πατέρα τους, Λιλιάν, θρύλου της Γιουβέντους.
Ο μικρός γιος, Κεφρέν υποστήριξε ότι ο πατέρας του θα είναι με τη Γιουβέντους και θα τον στηρίξει στο ντέρμπι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Όταν μεγαλώνεις με έναν μεγαλύτερο αδερφό, θέλεις κάποια στιγμή να παίξεις στην ίδια ομάδα μαζί του. Είμαστε επαγγελματίες: εκείνος στην Ιντερ, εγώ στην Γιουβέντους, είμαστε σε δύο μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και πάμε καλά.
Υπάρχει πάντα η εθνική ομάδα και ελπίζω να κάνω πάρα πολλά παιχνίδια μαζί του στην εθνική Γαλλίας», δήλωσε αρχικά ο Κεφρέν Τουράμ, για να μιλήσει κατόπιν για το μεγάλο ντέρμπι στο Μιλάνο:
«Έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον Μάρκους αλλά δεν μιλάμε ποτέ για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για πράγματα που είναι σημαντικότερα από το ποδόσφαιρο, δεν είπαμε τίποτα για το ντέρμπι που ακολουθεί.
Ο πατέρας μου θα είναι στις εξέδρες όπως όλη η οικογένεια. Όταν παίζουμε ως αντίπαλοι, έρχονται όλοι να μας δουν.
Ο πατέρας μας προσπαθεί να είναι ουδέτερος, όμως εγώ είμαι μικρότερος και πιστεύω ότι θα με στηρίζει επειδή είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια.
Ο Μάρκους είναι ο μεγαλύτερος και ξέρεις πως μπορεί να γίνει πιο σκληρός με τον μεγαλύτερο αδερφό. Εγώ είμαι αυτός που έχει πάντα την περισσότερη προσοχή».
Ο Κεφρέν θα συναντήσει τον Μάρκους υπό το βλέμμα του πατέρα τους, Λιλιάν, θρύλου της Γιουβέντους.
Ο μικρός γιος, Κεφρέν υποστήριξε ότι ο πατέρας του θα είναι με τη Γιουβέντους και θα τον στηρίξει στο ντέρμπι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Όταν μεγαλώνεις με έναν μεγαλύτερο αδερφό, θέλεις κάποια στιγμή να παίξεις στην ίδια ομάδα μαζί του. Είμαστε επαγγελματίες: εκείνος στην Ιντερ, εγώ στην Γιουβέντους, είμαστε σε δύο μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και πάμε καλά.
Υπάρχει πάντα η εθνική ομάδα και ελπίζω να κάνω πάρα πολλά παιχνίδια μαζί του στην εθνική Γαλλίας», δήλωσε αρχικά ο Κεφρέν Τουράμ, για να μιλήσει κατόπιν για το μεγάλο ντέρμπι στο Μιλάνο:
«Έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον Μάρκους αλλά δεν μιλάμε ποτέ για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για πράγματα που είναι σημαντικότερα από το ποδόσφαιρο, δεν είπαμε τίποτα για το ντέρμπι που ακολουθεί.
Ο πατέρας μου θα είναι στις εξέδρες όπως όλη η οικογένεια. Όταν παίζουμε ως αντίπαλοι, έρχονται όλοι να μας δουν.
Ο πατέρας μας προσπαθεί να είναι ουδέτερος, όμως εγώ είμαι μικρότερος και πιστεύω ότι θα με στηρίζει επειδή είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια.
Ο Μάρκους είναι ο μεγαλύτερος και ξέρεις πως μπορεί να γίνει πιο σκληρός με τον μεγαλύτερο αδερφό. Εγώ είμαι αυτός που έχει πάντα την περισσότερη προσοχή».
Lilian #Thuram sarà a San Siro per seguire il derby d’Italia tra #Inter e #Juventus 👀 Ma per chi tiferà⁉️ Kephren non ha molti dubbi😌— Sportitalia (@tvdellosport) February 10, 2026
🗣️ “Io sono il minore, penso che tifi un po’ più per me. Marcus è il grande, il fratello con cui è un po’ più duro”.#Sportitalia pic.twitter.com/ZEDNeDTC2E
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα