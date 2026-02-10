Μοχάμεντ Σαλάχ: Σε συζητήσεις για μεταγραφή με την Αλ Ιτιχάντ
Ο Αιγύπτιος σταρ φαίνεται ότι έχει μπει ήδη στο «last dance» του στην αγαπημένη του Λίβερπουλ με τον επόμενο σταθμό του να φαίνεται πως θα είναι η Σαουδική Αραβία

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, έχοντας σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τα 8 χρόνια που βρίσκεται στους «κόκκινους». 

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη για να παραμείνει στο Άνφιλντ.

Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τους «κόκκινους», με ειδική ρήτρα, το καλοκαίρι θα πρέπει να παραχωρηθεί (ή να επεκταθεί το συμβόλαιό του) για να μην αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Το footmercato το πήγε ένα βήμα παρακάτω και αναφέρει ότι ο Σαλάχ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ για το καλοκαίρι.

Ο Σαλάχ την περσινή σεζόν δεν ήταν ανοικτός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο φέτος είναι πολύ περισσότερο ψημένος να συνεχίσει στον αραβικό κόλπο, ενώ και η Λίβερπουλ θα λάβει χρήματα από την πώλησή του.

