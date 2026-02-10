To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σοκάρει ο Φέρντιναντ: «Μερικές φορές χρειάζομαι αναπηρικό καροτσάκι - Έπαιζα με ενέσεις και χάπια για έξι χρόνια, αυτό με επηρέασε»
Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε το βαρύ τίμημα της καριέρας του
Ο Ρίο Φέρντιναντ μπορεί πρόσφατα να εντυπωσίασε το κοινό με τη «σιδερένια» φυσική του κατάσταση στο εξώφυλλο του περιοδικού Men’s Health, όμως η πραγματικότητα που βιώνει μακριά από τους προβολείς είναι πολύ πιο επώδυνη. Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν ημέρες που οι πόνοι στην πλάτη είναι τόσο έντονοι και εξαντλητικοί, που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινηθεί.
Το τίμημα της δόξας και οι «κρυφές» θυσίες
Ο Φέρντιναντ, ο οποίος πλέον ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, εξήγησε πως η κατάστασή του είναι αποτέλεσμα των χρόνιων τραυματισμών και της υπερπροσπάθειας κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
«Επί έξι χρόνια έπαιρνα χάπια και έκανα ενέσεις για να μπορώ να αγωνιστώ. Αυτό με επηρέασε βαθιά», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχω στιγμές που ο πόνος έρχεται από το πουθενά και με στέλνει στο νοσοκομείο ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό».
Για πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του, ο Ρίο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση αποκατάστασης, συνεργαζόμενος στενά με φυσικοθεραπευτή και προσωπικό γυμναστή, ελπίζοντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του.
Ο Ρίο και η σύζυγός του Κέιτ μετακόμισαν στο Ντουμπάι πριν από σχεδόν έξι μήνες με τα παιδιά τους, την τετράχρονη Κρι, και τη δίχρονη Σέι, και τα παιδιά του Ρίο από την προηγούμενη σχέση του - τον 19χρονο Λόρενζ, τον 17χρονο Τέιτ, 17 ετών, και την 14χρονη Τία.
Παρά τα προβλήματα υγείας, ο Φέρντιναντ παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά του, αντλώντας έμπνευση από τους γονείς του. Όπως λέει ο ίδιος, θέλει τα παιδιά του να τον θυμούνται όχι μόνο ως έναν στοργικό πατέρα, αλλά ως έναν άνθρωπο που δούλεψε σκληρά και δεν τα παράτησε ποτέ.
