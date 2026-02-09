Ομοφοβική επίθεση: Μέσα στο ίδιο του το σπίτι ξυλοκόπησαν τον Γερμανό διαιτητή που έκανε πρόταση γάμου στον φίλο του σε αγώνα της Bundesliga
Ομοφοβική επίθεση: Μέσα στο ίδιο του το σπίτι ξυλοκόπησαν τον Γερμανό διαιτητή που έκανε πρόταση γάμου στον φίλο του σε αγώνα της Bundesliga
Ο Πασκάλ Κάιζερ ειδοποίησε τις Αρχές για τις απειλές, αλλά τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος... λίγα λεπτά πριν δεχτεί την επίθεση
Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επίθεση που δέχθηκε ο ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του μέσα στο κατάμεστο RheinEnergieStadion της Κολωνίας. Ο Κάιζερ, γνωστός και για τη δράση του κατά της ομοφοβίας στα κοινωνικά δίκτυα, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης στο ίδιο του το σπίτι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, τρεις άνδρες τον περίμεναν στον κήπο της κατοικίας του και του επιτέθηκαν σωματικά, σε ένα περιστατικό που ο ίδιος συνδέει άμεσα με την προβολή που έλαβε η πρόταση γάμου του. Υπενθυμίζεται ότι το γεγονός είχε γίνει viral, όταν ο Κάιζερ γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτς, να τον παντρευτεί, μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές, πριν από τον αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ.
Την παραμονή της επίθεσης, ο Κάιζερ δέχτηκε απειλές που περιλάμβαναν ακόμη και τη διεύθυνση του σπιτιού του. Ο ίδιος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τον Κάιζερ, τον διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Ωστόσο, μόλις είκοσι λεπτά μετά αυτή την ενημέρωση, δέχθηκε την επίθεση, τη στιγμή που είχε βγει στον κήπο για να καπνίσει.
Η πρόταση γάμου είχε λάβει χώρα στο περιθώριο του αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ και το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Γερμανία γύρω από την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ευθύνη των αρχών απέναντι σε καταγγελίες απειλών.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, τρεις άνδρες τον περίμεναν στον κήπο της κατοικίας του και του επιτέθηκαν σωματικά, σε ένα περιστατικό που ο ίδιος συνδέει άμεσα με την προβολή που έλαβε η πρόταση γάμου του. Υπενθυμίζεται ότι το γεγονός είχε γίνει viral, όταν ο Κάιζερ γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτς, να τον παντρευτεί, μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές, πριν από τον αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ.
German soccer referee Pascal Kaiser proposed to his boyfriend during a break at an FC Koln match in Cologne.— Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 31, 2026
🎥: fckoeln/Instagram pic.twitter.com/0mIshmNmCj
View this post on Instagram
Την παραμονή της επίθεσης, ο Κάιζερ δέχτηκε απειλές που περιλάμβαναν ακόμη και τη διεύθυνση του σπιτιού του. Ο ίδιος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τον Κάιζερ, τον διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Ωστόσο, μόλις είκοσι λεπτά μετά αυτή την ενημέρωση, δέχθηκε την επίθεση, τη στιγμή που είχε βγει στον κήπο για να καπνίσει.
Η πρόταση γάμου είχε λάβει χώρα στο περιθώριο του αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ και το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Γερμανία γύρω από την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ευθύνη των αρχών απέναντι σε καταγγελίες απειλών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα