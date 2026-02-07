Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Άρχισε να προσωποποιείται όλο αυτό και εγώ πρεσβεύω ακριβώς το αντίθετο»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί της Βίρτους στάθηκε στην κουλτούρα της ομάδας, έστειλε συλλυπητήρια για τον Σκουρτόπουλο και μίλησε για τους τραυματίες
Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τη Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου φάνηκε πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, ενώ τοποθετήθηκε ξανά για το περιστατικό με τον φίλαθλο στο Ντουμπάι.
«Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα στη νοοτροπία μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους μας. Θα προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.
Οι νέοι παίκτες έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε ένα κλαμπ που υπάροχυν υψηλοί στόχοι. Οποιοσδήποτε παλεύει και βοηθάει τη και θυσιάζεται χωρίς να είναι εγωιστής εκτιμάται στον σύλλογο. Αυτή την κουλτούρα του συλλόγου προσπαθώ να περάσω στους παίκτες ότι σημασία δεν έχει μόνο να σκοράρεις, αλλά να βοηθήσεις την ομάδα να κερδίσει.
Όλος ο σύλλογος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους.
Έρχομαι σε δύσκολη θέση να μιλάω για τον εαυτό μου. Έχω τα καλά και τα κακά μου. Είναι η πίεση που πρέπει να ασκήσεις στους παίκτες αν θες να πετύχεις καλά πράγματα. Σε αυτή τη διαδρομή κάποιοι θα έχουν καλή άποψη για εμένα και κάποιοι όχι. Τώρα που έγινε αυτό το επεισόδιο στο Ντουμπάι, άρχισε να προσωποποιείται όλο αυτό και εγώ πρεσβεύω ακριβώς το αντίθετο. Θα ήθελα να μείνουμε στο αγωνιστικό.
Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι τραυματίες. Ο Μόρις έκανε προπόνηση σήμερα, έτρεξε και σιγά σιγά θα μπει με στόχο να είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ο Παπανικολάου θα είναι σίγουρα στα παιχνίδια του Κυπέλλου, ελπίζουμε και στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολο νωρίτερα. Ο Νιλικίνα έκανε σήμερα διπλή προπόνηση και είναι στη φάση της επανόδου του, απλώς έχει μία μικρή ενόχληση και εξαρτάται από αυτόν το πότε θα μπει. Ο Λαρεντζάκης έπαθε διάστρεμμα πρώτου βαθμού στην προπόνηση, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει μία εβδομάδα με 10 μέρες σίγουρα».
