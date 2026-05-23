Ο Τσίπρας ανακοινώνει το δικό του κόμμα: Η ομάδα κρούσης, το επικοινωνιακό επιτελείο και οι εκπλήξεις την Τρίτη στο Θησείο
«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός για την εκδήλωση της Τρίτης στο Θησείο
Σαρκά και οστά λαμβάνει μεθαύριο στην πλατεία Θησείου το νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας την ολική επαναφορά του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στη σκιά της Ακρόπολης και υπό τους ήχους του ύμνου του κόμματος, τον οποίο επιμελήθηκε προσωπικά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια πολιτική πρόταση που θα φέρει αποκλειστικά και μόνο την υπογραφή του.
Στην πρεμιέρα του «δικού του κόμματος», όπως υπογραμμίζουν στενοί συνεργάτες του θέτοντας μια σαφή διαχωριστική γραμμή με το χθες, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται, κατά πληροφορίες, να εκφωνήσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα δίνοντας από τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης τον τόνο της επανόδου του στην ενεργό δράση. Την επιμέλεια του κειμένου, που το επιτελείο Τσίπρα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο εγχώριο πολιτικό γίγνεσθαι στο εξής έχει ο Νίκος Μαραντζίδης, με μια ομάδα συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, που «προγυμνάζουν» παράλληλα τα 50 πρώτα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης από την επομένη της εκδήλωσης και μετά.
Παρότι το όνομα και το λογότυπο του κόμματος παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η βραδιά θα έχει αρκετές εκπλήξεις, αφού ο στόχος των διοργανωτών είναι η εικόνα που θα εκπέμψει ο πρώην πρωθυπουργός να είναι μια εικόνα παράστασης νίκης από το πρώτο λεπτό. Με τον ίδιο σε περίοπτη θέση, όλοι όσοι βρεθούν το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο θα παρακολουθούν στο πεζόδρομο όρθιοι, ενώ η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν προσκλήσεις, ούτε και διακεκριμένες θέσεις, στο πνεύμα της νέας δομής του κόμματος.
O ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του σήμερα έγραψε: «στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».
Αλλωστε, ζητούμενο για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα σήμα νέας αφετηρίας που δεν θα παραπέμπει στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στοιχείο που δεν θα αντανακλάται μόνο στον πολιτικό λόγο του ίδιου, αλλά και στα νέα πρόσωπα που θα τον περιβάλλουν.
Στο επικοινωνιακό επιτελείο εξέχοντα ρόλο θα έχει η Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ θα υπάρχουν και αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και τα προσωρινά καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Στην «task force» νέων στελεχών που θα βγουν μπροστά, ώστε «να κατωχυρωθεί και οπτικά το καινούριο», θα υπάρξει και η κατάλληλη εκπαίδευση από επικοινωνιολόγους, ενώ έμφαση θα δοθεί στους προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος, το οποίο επιχειρείται να παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση εξουσίας, που θα διέπεται από «ανανέωση και επαγγελματισμό».
Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής μελών που θα ανοίξει το βράδυ της παρουσίασης του κόμματος, ακολουθούν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, συγκεντρώσεις νεολαίας ανά την επικράτεια στο μοτίβο της πλατφόρμας «Unmute Now», λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και οργάνωση των εθελοντών που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλία της οργανωτικής δομής του κόμματος. Σε ένα πιο... μεταμοντέρνο μοντέλο προεκλογικής εκστρατείας, στο επιτελείο Τσίπρα αποβλέπουν σε στελέχη με αναφορά στην κοινωνία, ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους και ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, αλλά και σε μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα, όπου θα γίνεται διάλογος με τους πολίτες όχι από καθέδρας, αλλά σε χώρους εργασίας, στο μετρό, στη λαϊκή, στην καφετέρια, στη γειτονιά.
Στις πυρετώδεις προετοιμασίες, ωστόσο, για την ολική επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού, ακόμη και οι πιο στενοί συνομιλητές του δεν παραγνωρίζουν ότι παράλληλα με τα πρώτα βήματα του... καινούριου θα «εκρήγνυται» το παλιό, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που θα βιώνει τον βίαιο απογαλακτισμό του από τον Αλέξη Τσίπρα σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη. Αν και το διαζύγιο φαντάζει οδυνηρό, μια συναινετική λύση θα ήταν η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να προσφέρει πολιτική στήριξη επί της αρχής στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι η κατάσταση ρευστοποίησης της Κουμουνδούρου θα ήταν το πιο ισχυρό σήμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός χτίζει κάτι νέο και εντελώς από την αρχή, ακόμη και αν χρειαστεί να θυσιαστεί ως τεκμήριο της νέας αρχής το παλιό του κόμμα...
Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 23, 2026
Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτιαΤην ίδια στιγμή, βέβαια, οι εξ απορρήτων συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ξεσκονίζουν ένα προς ένα τα ονόματα στις εκλογικές λίστες που έχουν συνταχθεί κατά μεγάλο μέρος σε περίπτωση που σημάνει εκλογικός αιφνιδιασμός απότομα. Νέα πρόσωπα, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, νεολαίοι και απόδημοι αποτελούν ομάδες-στόχους για το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, που φέρεται να έχει κάνει ήδη τις επιλογές του σε μια προσπάθεια να ανανεώσει πλήρως το στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα.
