Πόλος έλξης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο T-Center ο Σπανούλης, βίντεο
Πόλος έλξης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο T-Center ο Σπανούλης, βίντεο
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τους φίλους της ομάδας του Πειραιά
Στο T-Center βρέθηκε ο Βασίλης Σπανούλης για να δει τον 2ο ημιτελικό της Euroleague (Βαλένθια-Ρεάλ) και όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες και να υπογράφει αυτόγραφα.
Ο V-Span που πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 2012 και το 2013, πέρσι ως προπονητής της Μονακό απέκλεισε τους Πειραιώτες στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι αλλά φέτος έφυγε στα μέσα της σεζόν από τους Μονεγάσκους.
Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο γήπεδο μαζί με τον κουμπάρο του, Νίκο Ζήση.
Ο V-Span που πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 2012 και το 2013, πέρσι ως προπονητής της Μονακό απέκλεισε τους Πειραιώτες στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι αλλά φέτος έφυγε στα μέσα της σεζόν από τους Μονεγάσκους.
Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο γήπεδο μαζί με τον κουμπάρο του, Νίκο Ζήση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα