Οσονούπω το νέο SUV της BYD

Η BYD ετοιμάζεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη, προσθέτοντας στη γκάμα της ένα νέο 7θέσιο plug-in υβριδικό SUV που θα αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της.



Το Ti7 στοχεύει ευθέως στην κορυφή της κατηγορίας, υιοθετώντας μία επιβλητική αισθητική με έντονες off-road επιρροές και πολυτελή χαρακτήρα.



Με μήκος που τοποθετείται ανάμεσα στα Land Rover Defender 110 και 130, το νέο μοντέλο της BYD θα είναι το πρώτο στην ευρωπαϊκή γκάμα που θα χρησιμοποιεί το νέο plug-in hybrid σύστημα «DM-p», το οποίο έχει εξελιχθεί με έμφαση στις επιδόσεις.



Το σύνολο συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες -έναν σε κάθε άξονα- και μία μπαταρία LFP χωρητικότητας 35,6 kWh.



Παρότι τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά για τις ευρωπαϊκές εκδόσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η BYD κάνει λόγο για επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία αναμένεται να φτάνει περίπου τα 127 χιλιόμετρα.



Σχεδιαστικά, το νέο Ti7 ακολουθεί τη λογική των παραδοσιακών σκληροτράχηλων SUV, με boxy σιλουέτα, κάθετο εμπρός μέρος και εξωτερική θήκη εφεδρικού τροχού στο πίσω μέρος.



Στην πραγματικότητα, το νέο μοντέλο αποτελεί τον μεγαλύτερο «αδελφό» του Denza B5, το οποίο επίσης αναμένεται να λανσαριστεί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο SUV αφορά κυρίως τον χαρακτήρα τους. Το B5 έχει εξελιχθεί ως ένα πιο αυθεντικό off-roader με πλαίσιο τύπου σκάλας, ενώ το Ti7 χρησιμοποιεί αυτοφερόμενο αμάξωμα και στοχεύει περισσότερο σε αγοραστές που επιθυμούν την περιπετειώδη αισθητική χωρίς απαραίτητα τις ακραίες off-road δυνατότητες.



Οι τιμές αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με το νέο SUV να τοποθετείται πάνω από το Sealion 7 στην ευρωπαϊκή γκάμα της μάρκας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της κορυφαίας πρότασης της BYD.



Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην Ευρώπη να πραγματοποιηθεί στο Goodwood Festival of Speed τον προσεχή Ιούλιο.