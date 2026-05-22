«Μείνετε ταπεινοί, έχουμε τα πάντα για να πάμε ως το τέλος»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τον ημιτελικό, βίντεο
Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι ο τελικός, με όποια ομάδα και αν παίξουν, θα είναι πιο δύσκολος από τον ημιτελικό

O Ολυμπιακός επιβλήθηκε 79-61 της Φενέρμπαχτσε και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία τους προς τους παίκτες στα αποδυτήρια τόνισε πως θα πρέπει να μείνουν ταπεινοί.

«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα.

Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.

Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω.

Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος» ανέφερε συγκεκριμένα.

