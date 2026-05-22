«Μείνετε ταπεινοί, έχουμε τα πάντα για να πάμε ως το τέλος»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τον ημιτελικό, βίντεο
«Μείνετε ταπεινοί, έχουμε τα πάντα για να πάμε ως το τέλος»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τον ημιτελικό, βίντεο
Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι ο τελικός, με όποια ομάδα και αν παίξουν, θα είναι πιο δύσκολος από τον ημιτελικό
O Ολυμπιακός επιβλήθηκε 79-61 της Φενέρμπαχτσε και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague.
O Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία τους προς τους παίκτες στα αποδυτήρια τόνισε πως θα πρέπει να μείνουν ταπεινοί.
«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα.
Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.
Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω.
Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος» ανέφερε συγκεκριμένα.
O Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία τους προς τους παίκτες στα αποδυτήρια τόνισε πως θα πρέπει να μείνουν ταπεινοί.
«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα.
Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.
Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω.
Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος» ανέφερε συγκεκριμένα.
Coach B speaking: 🗣️ “Let’s stay humble and focused!”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/5kux2WELph— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα