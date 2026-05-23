Τουρκία: 13 συλλήψεις μετά τις καταγγελίες για νοθεία στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος
Σε νέα φάση πέρασε η εισαγγελική έρευνα για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβασης στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η εισαγγελία για καταγγελίες περί παρέμβασης στην εκλογική βούληση των αντιπροσώπων κατά το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, με τις επιχειρήσεις να έχουν επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Η Εισαγγελία, σε συνεργασία με τις Μονάδες Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης, πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σήμερα το πρωί σε καθορισμένες διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, τη Σανλιούρφα, το Καχραμανμαράς, το Κιλίς και τη Μαλάτια, προχωρώντας στη σύλληψη 13 υπόπτων.

Βαρύ κατηγορητήριο


Η εισαγγελική έρευνα φέρεται να έχει καταλήξει σε προκαταρκτικά ευρήματα που αποδίδουν στους υπόπτους σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία του κομματικού συνεδρίου και με οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, οι ύποπτοι φέρονται να έχουν διαπράξει τα αδικήματα της «δωροδοκίας», της «παραβίασης του νόμου περί πολιτικών κομμάτων» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Κατασχέσεις


Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στις κατοικίες και στους χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους, συλλέγοντας υλικό που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Στις έρευνες κατασχέθηκαν ψηφιακά δεδομένα, οργανωτικά έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπό εξέταση από τις ανακριτικές αρχές.


Ανακρίσεις


Μετά τη σύλληψή τους, οι 13 ύποπτοι υποβλήθηκαν σε ιατρικούς ελέγχους και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια, όπου συνεχίζονται οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες λήψης καταθέσεων.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
