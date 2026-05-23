Τρομοκράτης των Φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, είχε χάρτη του σπιτιού της στη Φλόριντα

Ο αλ-Σαάντι πόζαρε μπροστά από πύραυλο και ανάρτησε τη φωτογραφία στα social media, συνοδεύοντάς τη με μήνυμα ότι θα εκτοξευθεί για να «σφυροκοπήσει τα προπύργια του Σιωνισμού»

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ αλ-Σαάντι φέρεται να χρησιμοποιούσε ταξιδιωτικό γραφείο θρησκευτικού τουρισμού που διατηρούσε ως κάλυψη για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων ανά τον κόσμο

Είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευε πολυάριθμες φωτογραφίες από τα ταξίδια του σε διάφορες χώρες του κόσμου

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ αλ-Σαάντι έκανε συνεχώς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας στρατιωτικούς «ήρωες» του Ιράν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγορεί γιασεκαι. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για εμπρησμό υποκαταστήματος της Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ, για επίθεση με μαχαίρι σε δύο Εβραίους στο Λονδίνο, καθώς και για πυροβολισμούς στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.Οι ομοσπονδιακές αρχές αναφέρουν ακόμη ότι σχεδίασε ή συντόνισε επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων, όπως βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου και εμπρησμό ναού στο Ρότερνταμ.Η Ιβάνκα Τραμπ, 44 ετών σήμερα, είχε ασπαστεί τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό το 2009 πριν από τον γάμο της με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες περί σχεδίου δολοφονίας.Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στη New York Post, ο αλ-Σαάντι είχε στενή σχέση με τον Κασέμ Σουλεϊμανί και αργότερα με τον διάδοχό του, στρατηγόΗ Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, ερευνήτρια του ινστιτούτου New Lines Institute στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο αλ-Σαάντι συνέχισε να λαμβάνει πόρους και υποστήριξη για τα τρομοκρατικά του δίκτυα.Η ίδια είχε απαχθεί στη Βαγδάτη το 2023 και κρατήθηκε όμηρος για περισσότερες από 900 ημέρες από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ, πριν απελευθερωθεί το 2025.Κατά τον Κανμπάρ, ο αλ-Σαάντι θεωρούσε τον Σουλεϊμανί πατρική φιγούρα μετά τον θάνατο του δικού του πατέρα, Ιρανού ταξίαρχου, το 2006. Μεγάλωσε στη Βαγδάτη αλλά στάλθηκε στην Τεχεράνη για εκπαίδευση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.Στη συνέχεια δημιούργησε ταξιδιωτικό γραφείο για θρησκευτικά ταξίδια, το οποίο - σύμφωνα με τις καταγγελίες - χρησιμοποιούσε ως κάλυψη για επαφές με τρομοκρατικούς πυρήνες ανά τον κόσμο.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τον φερόμενο ρόλο του σε τρομοκρατικά δίκτυα, διατηρούσε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε φωτογραφίες από ταξίδια του δίπλα στον Πύργο του Άιφελ, στους Δίδυμους Πύργους Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπούρ, αλλά και selfies μπροστά από πυραύλους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες που φέρεται να τον δείχνουν να συμβουλεύεται χάρτες μαζί με τον Σουλεϊμανί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εικόνες που είχαν αναρτηθεί στον λογαριασμό του στο Snapchat.Σε ανάρτησή του το 2020, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί, είχε γράψει: «Θα εγκαταλείψω τα social media και θα κλείσω όλα τα τηλέφωνά μου μέχρι να ηττηθεί ο αμερικανικός εχθρός… νίκη ή μαρτύριο».Παρά τη δήλωση αυτή, συνέχισε να δραστηριοποιείται διαδικτυακά, ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτησή του χαρακτήριζε τον Σουλεϊμανί και άλλους Ιρανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιδρομές ωςΣύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο αλ-Σαάντι κρατείται σε απομόνωση στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν.