Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ο γιος του Τιάγκο Σίλβα θα κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλίας
Ο γιος του Τιάγκο Σίλβα θα κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλίας
Ο 14χρονος Ιάγκο Σίλβα, που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του ως κεντρικός αμυντικός, κλήθηκε στην Εθνική Αγγλίας Κ15
Η «κληρονομιά» του Τιάγκο Σίλβα στην Τσέλσι είναι οι δύο γιοι του, που εντυπωσιάζουν στις μικρές ομάδες των Λονδρέζων. Ο 41χρονος Βραζιλιάνος σταρ, που επέστρεψε πρόσφατα στην Ευρώπη και αγωνίζεται πλέον στην Πορτογαλία με την Πόρτο, τους πήρε μαζί του όταν μεταγράφηκε στους «μπλε» από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2020 και πλέον είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών της ομάδας του Λονδίνου.
Ο μικρότερος γιος, ο 14χρονος Ιάγκο, κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας για παίκτες κάτω των 15 ετών, ενώ ο Τιάγκο Σίλβα είχε 113 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας, τις περισσότερες φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Παίζει στην ίδια θέση, ως κεντρικός αμυντικός, με τον διάσημο πατέρα του και αναμένεται σε λίγες ημέρες να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «τριών λιονταριών», στο φιλικό τουρνουά της εθνικής Αγγλίας κόντρα σε Κύπρο και ΗΠΑ (10-12/2). Να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος γιος του Σίλβα, ο 17χρονος Ισάγκο, που αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, υπέγραψε χθες το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Τσέλσι.
Ο μικρότερος γιος, ο 14χρονος Ιάγκο, κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας για παίκτες κάτω των 15 ετών, ενώ ο Τιάγκο Σίλβα είχε 113 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας, τις περισσότερες φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Παίζει στην ίδια θέση, ως κεντρικός αμυντικός, με τον διάσημο πατέρα του και αναμένεται σε λίγες ημέρες να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «τριών λιονταριών», στο φιλικό τουρνουά της εθνικής Αγγλίας κόντρα σε Κύπρο και ΗΠΑ (10-12/2). Να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος γιος του Σίλβα, ο 17χρονος Ισάγκο, που αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, υπέγραψε χθες το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Τσέλσι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα