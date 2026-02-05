Σε φοβερή κατάσταση ο Ζέεντορφ: Μοιράζει ποδιές στα 49 του, δείτε βίντεο

Ο Ολλανδός παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση ακόμα και λίγο πριν τα 50 του και το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο, σε φιλανθρωπικό αγώνα