Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Σε φοβερή κατάσταση ο Ζέεντορφ: Μοιράζει ποδιές στα 49 του, δείτε βίντεο
Σε φοβερή κατάσταση ο Ζέεντορφ: Μοιράζει ποδιές στα 49 του, δείτε βίντεο
Ο Ολλανδός παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση ακόμα και λίγο πριν τα 50 του και το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο, σε φιλανθρωπικό αγώνα
Ακόμα και στα 49 του χρόνια συνεχίζει να μαγεύει τους φίλους του ποδοσφαίρου ο Κλάρενς Ζέεντορφ με τα μαγικά του στο γήπεδο.
Στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνεται από τη Μονακό, το «Fight Aids Cup», εκεί όπου μαζεύονται χρήματα για να δοθούν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, μαζεύτηκαν πολλοί πρώην αστέρες του ποδοσφαίρου.
Μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν, οι Μπονούτσι, Καρεμπέ, Σεβτσένκο, Αζάρ, Πιρές, Τρεζεγκέ, ενώ έδειξε τις ικανότητές του και ο πιλότος της Formula 1, Σαρλ Λεκλέρκ. Όμως τα βλέμματα έκλεψε ο Κλάρενς Ζέεντορφ, ο οποίος ακόμα και στα 49 του κάνει μαγικά στο τερέν.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, «θύμα» του ήταν ο youtuber Τόνι Τσεχ, ο οποίος έφαγε μία εντυπωσιακή τρίπλα κάτω από τα πόδια, το διασκέδασε και συνέχισε να αγωνίζεται.
Στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνεται από τη Μονακό, το «Fight Aids Cup», εκεί όπου μαζεύονται χρήματα για να δοθούν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, μαζεύτηκαν πολλοί πρώην αστέρες του ποδοσφαίρου.
Μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν, οι Μπονούτσι, Καρεμπέ, Σεβτσένκο, Αζάρ, Πιρές, Τρεζεγκέ, ενώ έδειξε τις ικανότητές του και ο πιλότος της Formula 1, Σαρλ Λεκλέρκ. Όμως τα βλέμματα έκλεψε ο Κλάρενς Ζέεντορφ, ο οποίος ακόμα και στα 49 του κάνει μαγικά στο τερέν.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, «θύμα» του ήταν ο youtuber Τόνι Τσεχ, ο οποίος έφαγε μία εντυπωσιακή τρίπλα κάτω από τα πόδια, το διασκέδασε και συνέχισε να αγωνίζεται.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα