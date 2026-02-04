Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Την Πέμπτη η διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων για το ντέρμπι αιωνίων
Την Πέμπτη 5/2 στις 16:00 θα είναι διαθέσιμα στο επίσημο σάιτ του Ολυμπιακού τα τελευταία εισιτήρια
Ο Ολυμπιακός πέρασε με άνεση από την Τρίπολη κερδίζοντας 3-0 τον Αστέρα και έχει πλέον μπροστά του το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.
Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια για το ντέρμπι αιωνίων αλλά την Πέμπτη (5/2) θα δοθούν προς πώληση και κάποια τελευταία.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Την Πέμπτη 5/2 στις 16:00 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org τα τελευταία εισιτήρια, τα οποία θα προκύψουν από επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ)».
