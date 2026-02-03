Σάλος με τις δηλώσεις Γκι Ρου: Οι γυναίκες έχουν φαρδιούς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο
Γκι Ρου Οσέρ

Σάλος με τις δηλώσεις Γκι Ρου: Οι γυναίκες έχουν φαρδιούς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο

Αντιδράσεις για τα σχόλια του 87χρονου πρώην προπονητή της Οσέρ

Σάλος με τις δηλώσεις Γκι Ρου: Οι γυναίκες έχουν φαρδιούς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο
Μεγάλη διαμάχη-για μία ακόμα φορά- έχει προκαλέσει ο 87χρονος Γάλλος προπονητής Γκι Ρου, ο οποίος είχε καθίσει στον πάγκο της Οσέρ-σε τρεις περιόδους-για περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Ο Γκι Ρου, που κατηγορείται για σεξιστικά σχόλια, μιλώντας στο περιοδικό «L'Est Clair» για το ποδόσφαιρο και τον ρόλο των γυναικών στο άθλημα, είπε:

«Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτές τις νεαρές γυναίκες που παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά αν με ρωτάτε αν οι γυναικείοι αγώνες είναι θεαματικοί, σας ζητώ να μιλήσετε για αγώνες πρώτης κατηγορίας που παίζονται μπροστά σε 800 θεατές», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδιούς γοφούς».

Ο πρώην προπονητής της Οσέρ είπε επίσης ότι «οι καλύτερες παίκτριες έχουν τη σωματική διάπλαση αγοριών και γι' αυτό βλέπετε αγώνες όπου οι κάτω των 14 ετών κερδίζουν την εθνική ομάδα».

