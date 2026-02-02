Βεζένκοφ για Ντουμπάι: «Απρόβλεπτη ομάδα, παίζει μπάσκετ πολλών κατοχών»

Ο Ολυμπιακός
βρίσκεται στο Ντουμπάι, όπου την Τρίτη (3/2, 18:00, Novasports Prime) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι BC
του Γιούριτσα Γκόλεματς, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague
, σε μια αναμέτρηση με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.
Μετά την προπόνηση των «ερυθρόλευκων» στην εντυπωσιακή Coca-Cola Arena, ο Σάσα Βεζένκοβ
μίλησε στο επίσημο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σκιαγραφώντας το προφίλ του αντιπάλου και προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο φόργουορντ των Πειραιωτών χαρακτήρισε τη Ντουμπάι BC ως μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και απρόβλεπτη ομάδα, που στηρίζεται στο επιθετικό της ταλέντο και στο παιχνίδι με πολλές κατοχές. Όπως τόνισε, η επιστροφή του Ντζάναν Μούσα δίνει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ, ενώ το γεγονός ότι πλέον όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας, ειδικά σε μια έδρα όπου η Ντουμπάι έχει ήδη δείξει τη δυναμική της.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοβ:
Κάνε μας αρχικά ένα σχόλιο για την Ντουμπάι. Υπάρχει κάποιος παίκτης-κλειδί για το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού;
«Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα ομάδα που παίζει ένα εκ φύσεως επιθετικό μπάσκετ. Παίζει ένα παιχνίδι πολλών κατόχων και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιον παίκτη-κλειδί, αλλά θα έλεγα ότι η επιστροφή του Ντζάναν Μούσα είναι πολύ σημαντική. Πλέον είναι όλοι υγιείς στην Dubai BC, κάτι που την καθιστά πολύ απρόβλεπτη ομάδα, ενώ έχει ήδη δείξει πόσο καλή είναι, ιδιαίτερα στην έδρα της».
Σας βοήθησε το ταξίδι μία ημέρα νωρίτερα ώστε να προσαρμοστείτε;
«Εννοείται ότι το ταξίδι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πιο λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο μεγαλύτερο απ’ ότι συνήθως, αλλά δόξα τω Θεώ η ομάδα φρόντισε ώστε το ταξίδι να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι!».
Τον τελευταίο μήνα έχεις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις, οι οποίες έχουν συνδυαστεί με το καλό πρόσωπο του Ολυμπιακού φέτος. Ο καλός Σασα κάνει τον Ολυμπιακό νικητή ή ο καλός Ολυμπιακός κάνει ακόμα καλύτερο τον Σάσα;
«Νομίζω ότι αυτά είναι αμφίδρομα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να παίζει καλά και να κερδίζει, γιατί οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση και χρόνο ώστε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Πάντα δίνω το 100% ώστε η ομάδα να κερδίζει. Αυτό με νοιάζει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι τέλους».