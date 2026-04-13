Με χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών-Κορινθού από το Κιάτο μέχρι τα Μέγαρα η επιστροφή των εκδρομέων, δείτε live που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σε Κάστρο, Υλίκη και Αυλώνα τα προβλήματα από Λαμία προς Αθήνα - Πριν το Σπαθοβούνι οι δυσκολίες στην Τριπόλεων-Κορίνθου - Καθυστερήσεις στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στα Μάλγαρα





Με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται σε όσους κινούνται από την Κορινθία προς την Αττική εκκίνησε η επιστροφή στην Αθήνα των εκδρομέων του Πάσχα.Συγκεκριμένα στην Κορίνθου-Αθηνών οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για αρκετά χιλιόμετρα από το ύψος του Κιάτου μέχρι τη Νέα Πέραμο.Στην Τριπόλεως-οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας και πριν τα διόδια Σπαθοβουνίου.Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος των Οινόφυτων έως τη Μαλακάσα, ενώ στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.Για την ώρα, επίσης, καταγράφονται μικρές ουρές στα διόδια της Ελευσίνας.Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή των εκδρομέων γίνεται με καλό καιρό και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του για το protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας

Καθυστερήσεις και στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, δείτε βίντεο από την Εφημερίδα Συνείδηση





Άνοιξαν για λίγα λεπτά οι μπάρες στα Μάλγαρα Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν σιγά σιγά όσοι έφυγαν για να γιορτάσουν το Πάσχα προς Θεσσαλία, Κοζάνη κ.α. περιοχές, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων η κίνηση είναι αυξημένη.



Μάλιστα, πριν από λίγο άνοιξαν οι μπάρες των διοδίων για λίγα λεπτά, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η αναμονή ενώ μετά από πέντε λεπτά οι μπάρες «έπεσαν» και πάλι.



Αυτήν την ώρα η κίνηση στα συγκεκριμένα διόδια είναι αυξημένη αλλά διαχειρίσιμη ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες η κίνηση των οχημάτων θα αυξηθεί καθώς θα επιστρέψει μεγάλος όγκος των οχημάτων