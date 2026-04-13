Αγριος καβγάς Βασίλη Χιώτη και Παναγιώτη Δουδωνή: «Αν ζητήσατε κάτι παράνομο, είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες», «αν δεν αποσύρεις θα σου κάνω αγωγή»
Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ Βασίλης Χιώτης είπε στην εκπομπή του ότι ο κ. Δουδωνής πιέζει το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.
«Ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου , τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ' τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία...» είπε μεταξύ άλλων ο Β. Χιώτης.
Αντιδρώντας, ο Παν. Δουδωνής έκανε ανάρτηση με την οποία επιτίθεται στον Βασ. Χιώτη ο οποίος επίσης έλκει την καταγωγή του από τη Λέσβο. «Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!» έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου… https://t.co/1E93y3FtBH— Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) April 13, 2026
@pandoudonis Μπορειτε να μας πειτε με ποιον μιλησατε στο υπουργειο Αγροτικης Αναπτυξης και τι ακριβως ζητησατε;— Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 13, 2026
Διοτι αν ζητησατε κατι που παραβιαζει την ισχυουσα νομοθεσια, τοτε αυτο ειναι ρουσφετι με ποινικες συνεπειες…
Η ανάρτηση Δουδωνή:
«Κύριε Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».
κ Χιώτη, το νησί μας καταστρεφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο… https://t.co/Yxdl80CszY— Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) April 13, 2026
