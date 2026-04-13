Αγριος καβγάς Βασίλη Χιώτη και Παναγιώτη Δουδωνή: «Αν ζητήσατε κάτι παράνομο, είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες», «αν δεν αποσύρεις θα σου κάνω αγωγή»
Παναγιώτης Δουδωνής Βασίλης Χιώτης ΠΑΣΟΚ ρουσφέτι Λέσβος

Αγριος καβγάς Βασίλη Χιώτη και Παναγιώτη Δουδωνή: «Αν ζητήσατε κάτι παράνομο, είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες», «αν δεν αποσύρεις θα σου κάνω αγωγή»

Ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ Βασίλης Χιώτης είπε στην εκπομπή του ότι ο κ. Δουδωνής πιέζει το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί

Αγριος καβγάς Βασίλη Χιώτη και Παναγιώτη Δουδωνή: «Αν ζητήσατε κάτι παράνομο, είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες», «αν δεν αποσύρεις θα σου κάνω αγωγή»
27 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη με απειλές για μηνύσεις και αγωγές.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ Βασίλης Χιώτης είπε στην εκπομπή του ότι ο κ. Δουδωνής πιέζει το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.

«Ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου , τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ' τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία...» είπε μεταξύ άλλων ο Β. Χιώτης.

Αντιδρώντας, ο Παν. Δουδωνής έκανε ανάρτηση με την οποία επιτίθεται στον Βασ. Χιώτη ο οποίος επίσης έλκει την καταγωγή του από τη Λέσβο. «Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!» έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.

Ανταπαντώντας, ο Βασίλης Χιώτης ρώτησε δημοσίως τον κ. Δουδωνή: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες...».


Στην νέα απάντησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας»

Η ανάρτηση Δουδωνή:

«Κύριε Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».




27 ΣΧΟΛΙΑ
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

