Ο Τζον Τέρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο αγοράζοντας την Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Τζον Τέρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο αγοράζοντας την Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι φέρεται να ηγείται επενδυτικής ομάδας για την αγορά της ομάδας που αγωνίζεται στην Δ' κατηγορία της Αγγλίας, στρεφόμενος στην ιδιοκτησία συλλόγων μετά την αποτυχία του στην προπονητική
Ο Τζον Τέρι φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, αυτή τη φορά εκτός γηπέδων, καθώς φέρεται να ηγείται επενδυτικής προσπάθειας για την εξαγορά της Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αγωνίζεται στην Δ' κατηγορία της Αγγλίας, έναντι περίπου 14 εκατ. λιρών.
Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, φαίνεται να στρέφεται στην ιδιοκτησία συλλόγων, έχοντας ουσιαστικά εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για καριέρα ως πρώτος προπονητής. Παρά την εμπειρία και το βαρύ όνομά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση σε πάγκο ομάδας, κάτι που ο ίδιος έχει παραδεχθεί με απογοήτευση.
Η στροφή προς την ιδιοκτησία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου πρώην και εν ενεργεία αστέρες επιλέγουν να επενδύσουν σε συλλόγους, ακολουθώντας παραδείγματα, όπως αυτό του Ράιαν Ρέινολντς.
Για τον Τέρι, πρόκειται για μια νέα πρόκληση, διαφορετική, αλλά εξίσου φιλόδοξη προσπάθεια να αφήσει το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά από τα διοικητικά έδρανα.
Πηγή: gazzeta.gr
Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, φαίνεται να στρέφεται στην ιδιοκτησία συλλόγων, έχοντας ουσιαστικά εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για καριέρα ως πρώτος προπονητής. Παρά την εμπειρία και το βαρύ όνομά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση σε πάγκο ομάδας, κάτι που ο ίδιος έχει παραδεχθεί με απογοήτευση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τέρι θα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο διοικητικό σχήμα, ενώ έχει ήδη έρθει σε επαφή με το περιβάλλον της ομάδας, επισκεπτόμενος τις εγκαταστάσεις και γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους του συλλόγου. Μάλιστα, διατηρεί και προσωπικό δεσμό με την Κόλτσεστερ, καθώς ο ανιψιός του ανήκει στο δυναμικό της ομάδας.
🚨John Terry is looking to be part of a consortium who want to purchase Colchester United Football Club for £14m🤯🤑💰 pic.twitter.com/fabwVhK1AV— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 13, 2026
Η στροφή προς την ιδιοκτησία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου πρώην και εν ενεργεία αστέρες επιλέγουν να επενδύσουν σε συλλόγους, ακολουθώντας παραδείγματα, όπως αυτό του Ράιαν Ρέινολντς.
Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν τέτοιες επενδύσεις, ιδιαίτερα σε κατηγορίες, όπως η League Two, όπου οι περισσότερες ομάδες καταγράφουν ζημιές, η προοπτική αναγέννησης και αγωνιστικής ανόδου φαίνεται να αποτελεί ισχυρό κίνητρο.
🚨🚨| NEW: John Terry is set to confirm a £14 million takeover of League Two side Colchester United as part of a consortium. pic.twitter.com/UdCJ9nQAZM— Goals Side (@goalsside) April 13, 2026
Για τον Τέρι, πρόκειται για μια νέα πρόκληση, διαφορετική, αλλά εξίσου φιλόδοξη προσπάθεια να αφήσει το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά από τα διοικητικά έδρανα.
Πηγή: gazzeta.gr
