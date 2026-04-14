Η ατάκα του Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου με τους Μπακς που συζητήθηκε: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, αν η γυναίκα μου πει ναι...»
SPORTS
«Από εκείνη εξαρτάται» είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στα «ελάφια»

Το... μπαλάκι στη γυναίκα του Μαράια έριξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον του και το νέο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ.

Ο «Greek Freak», δέχθηκε ερώτηση για το αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα αποχωρήσει και εκείνος... έδειξε τη γυναίκα του, για την τελική απόφαση του.

«Πριν καν μιλήσουμε για ανανέωση κάποιος πρέπει να μου το προσφέρει αυτό... Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι» είπε αρχικά ο Greek Freak.

Συνεχίζοντας, δε, συμπλήρωσε: «Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε παιδιά πρέπει να την ρωτήσετε. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρώτησέ την. Ό,τι λέει, το κάνω».



Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

