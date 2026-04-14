Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Ατλέτικο- Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ-Παρί για το Champions League
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων

Η ώρα για το πρώτο... πιάτο των επαναληπτικών στα προημιτελικά του Champions League ξεχωρίζει στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις, καθώς απόψε (14/4) κρίνονται δυο εισιτήρια.

Η δράση ξεκινάει στις 16:30 (Cosmote Sport 6) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Φαμπιάν Μαροζάν, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του BMW Open του Μονάχου (ATP 500). Αργότερα στις 17:00 (ΕΡΤ2) το Λαύριο θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων για τα play-offs της Elite League, ενώ την ίδια ώρα το ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί τον Απόλλων Λεμεσού (Cosmote Sport 3) για την 3η αγωνιστική των playoffs του κυπριακού πρωταθλήματος.

Στις 22:00 στο «Μετροπολιτάνο» η Ατλέτικο Μαδρίτης καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα και να την αποκλείσει για 3η διαδοχική μεταξύ τους συνάντηση στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων.

Την ίδια ώρα στην Αγγλία και το «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ έχει μπροστά της ένα... βουνό να ανέβει, αφού πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 ενάντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, αν θέλει εκείνη να πάρει το εισιτήριο της τετράδας.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League
  • 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
  • 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
  • 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

