Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Ατλέτικο- Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ-Παρί για το Champions League
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Η ώρα για το πρώτο... πιάτο των επαναληπτικών στα προημιτελικά του Champions League ξεχωρίζει στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις, καθώς απόψε (14/4) κρίνονται δυο εισιτήρια.
Η δράση ξεκινάει στις 16:30 (Cosmote Sport 6) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Φαμπιάν Μαροζάν, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του BMW Open του Μονάχου (ATP 500). Αργότερα στις 17:00 (ΕΡΤ2) το Λαύριο θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων για τα play-offs της Elite League, ενώ την ίδια ώρα το ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί τον Απόλλων Λεμεσού (Cosmote Sport 3) για την 3η αγωνιστική των playoffs του κυπριακού πρωταθλήματος.
Στις 22:00 στο «Μετροπολιτάνο» η Ατλέτικο Μαδρίτης καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα και να την αποκλείσει για 3η διαδοχική μεταξύ τους συνάντηση στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων.
Την ίδια ώρα στην Αγγλία και το «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ έχει μπροστά της ένα... βουνό να ανέβει, αφού πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 ενάντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, αν θέλει εκείνη να πάρει το εισιτήριο της τετράδας.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League
- 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
- 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα