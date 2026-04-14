Premier League: Ο Οκαφόρ «άλωσε» το Ολντ Τράφορντ και η Λιντς ξέφυγε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, 2-1 τη Γιουνάιτεντ
Με δύο γκολ του 25χρονου Ελβετού επιθετικού στο πρώτο ημίωρο και αποβολή του Λισάντρο Μαρτίνες, τα «παγώνια» πήραν ιστορικό «διπλό» μετά από 45 χρόνια
Η Λιντς αιφνιδίασε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο γκολ στο ημίωρο και έφυγε νικήτρια 2-1 από το «Ολντ Τράφορντ» σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική στην Premier League.
Όλα στραβά για τη Γιουνάιτεντ που δέχθηκε δύο γκολ από τον Οκαφόρ, προσπάθησε να αντιδράσει όμως είδε τον Λισάντρο Μαρτίνες να αποβάλλεται στο 56΄ επειδή... τράβηξε από τα μαλλιά τον Κάλβερτ-Λιούιν.
Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας η νίκη για τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε, που επικράτησαν στο «Θέατρο των Ονείρων» για πρώτη φορά στα χρονικά της Premiership.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43',89' Βίφερ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0 (36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1 (80’, 90’+4’πέν. Ματετά - 43’ Οσουλά)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1 (38’ Γουίλιαμς - 23’αυτ. Μουρίγιο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 55
Λίβερπουλ 52
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 47
Έβερτον 47
Μπράιτον 46
Σάντερλαντ 46
Μπόρνμουθ 45
Φούλαμ 44
Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 36
Νότιγχαμ Φόρεστ 33
Γουέστ Χαμ 32
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17
