ΠΑΟΚ: Χαμόγελα για Ζίβκοβιτς, ανησυχία για Ντεσπόντοφ
Ο Σέρβος επιθετικός έκανε ατομικό πρόγραμμα, αλλά πάτησε χορτάρι μετά από ένα μήνα, ωστόσο ο Βούλγαρος εξτρέμ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού και δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο
Μισά χαμόγελα για τον ΠΑΟΚ στην επιστροφή της ομάδας μετά το ολιγοήμερο ρεπό για το Πάσχα, καθώς την επόμενη Κυριακή (19/4) υπάρχει το ματς της 2ης αγωνιστικής των play off με την ΑΕΚ που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη του τίτλου.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που επέστρεψε κι αυτό στη Θεσσαλονίκη, είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να εμφανίζεται στο γήπεδο, αλλά να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επανένταξη του στην ομάδα.
Αντιθέτως ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε τη θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, σε ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό και απαιτεί διαχείριση. Σήμερα πάντως στον ΠΑΟΚ άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο ο Βούλγαρος να οδηγηθεί στο χειρουργείο κάτι που αν συμβεί τότε η σεζόν έχει τελειώσει πρόωρα γι' αυτόν.
Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν επίσης οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ, με τον Λουτσέσκου να περιμένει την εξέλιξη της κατάστασής τους μέσα στις επόμενες ημέρες.
Η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχήςκαι για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.
Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επίμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα».
