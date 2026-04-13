«Εσύ έφαγες σπανακόρυζο;» - Η Ραλλία Χρηστίδου προκάλεσε αντιδράσεις με την επίθεσή της στον Μπακογιάννη για τη φωτογραφία με τον οβελία
Οι ακόλουθοί της δεν συμμερίστηκαν τον προβληματισμό της, σύμφωνα με τον οποίον η εικόνα ενός ψημένου αρνιού το Πάσχα είναι σκληρή - «Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή, αλλά τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια» έγραψε για τον κ. Μπακογιάννη
Επίθεση στον Κώστα Μπακογιάννη επιχείρησε να εξαπολύσει η ανεξάρτητη βουλευτής, Ραλλία Χρηστίδου, με αφορμή φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων στην οποία ποζάρει με έναν ψημένο οβελία την Κυριακή του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η κυρία Χρηστίδου, η οποία πρόσκειται στο κόμμα Κασσελάκη μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει μεταξύ άλλων πως «το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια».
Συνεχίζοντας δε, λέει πως «η σκληρότητα αυτής της εικόνας δεν αποτελεί ούτε δείκτη σεβασμού ούτε μέτρου αλλά ούτε και κοινωνικής προόδου. Μάλλον το αντίθετο», μία άποψη ωστόσο που όπως φαίνεται από τα σχόλια στην εν λόγω ανάρτηση δεν ασπάστηκαν οι σχολιαστές με ορισμένους δε να την ρωτούν «τι φάγατε χθες, σπανακόρυζο;».
Η ανάρτηση της Ραλλίας Χρηστίδου στην οποία έκανε tag τον Στέφανο Κασσελάκη και το κόμμα του:
«Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια.
Όταν το κεντρικό θέαμα μιας εορταστικής δημόσιας ανάρτησης είναι το σώμα ενός ζώου εκτεθειμένο σε πρώτο πλάνο δεν πρόκειται για τιμή στην εθνική παράδοση αλλά περισσότερο για μια αισθητική και πολιτισμική επιλογή που μάλλον παραπέμπει σε μια παρωχημένη, παλαιοκομματική και οπισθοδρομική κουλτούρα κυριαρχίας.
Η σκληρότητα αυτής της εικόνας δεν αποτελεί ούτε δείκτη σεβασμού ούτε μέτρου αλλά ούτε και κοινωνικής προόδου. Μάλλον το αντίθετο.
Γι’ αυτό τέτοιες εικόνες δεν μας εκφράζουν.
Χρόνια πολλά
Χριστός Ανέστη»
Πάντως σε πολλά από τα σχόλια, οι ακόλουθοι δεν συμμερίστηκαν τον προβληματισμό της κυρίας Χρηστίδου με τις τοποθετήσεις να είναι χαρακτηριστικές. «Βάρβαρο αλλά αυτό είναι το έθιμο. Βρείτε του άλλα σημεία πολιτικά να τον χτυπήσετε αυτό το ανέβασαν όλοι το Πάσχα» ανέφερε σχολιαστής, με άλλον να προσθέτει «Όλη η Ελλάδα αρνί έφαγε χτες... γέμισε το fb με φωτό το αρνί του Μπακογιάννη σε πειραξε????για πες εσύ τι έφαγες χτες?? μήπως σπανακόρυζο....». Άλλος σχολιαστής έγραψε «Πώς θα βγάζατε την αντιπολιτευτική σας χολή ακόμα και αυτές τις Άγιες μέρες. Έχει γεμίσει το fb από αρνιά που ψήνονται. Του Μπακογιάννη σε πείραξε» με άλλον να προσθέτει «Παραδόσεις λέγονται, είναι αυτές με τις οποίες βγάζουν σπυριά μερικοί μερικοί».
