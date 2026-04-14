Πόλεμος για το «ξήλωμα» της πικροδάφνης από σχολεία, πεζοδρόμια και πλατείες - Αντιδρούν περιβαλλοντολόγοι, επιμένουν οι γιατροί

Προειδοποίηση

Η ταυτότητα της πικροδάφνης

Προτείνει την εφαρμογήενημέρωσης αντί της απομάκρυνσης, καθώς, όπως αναφέρει, «η πικροδάφνη δεν είναι το μοναδικό φυτό που διαθέτει τοξικά μέρη, πλήθος φυτικών ειδών που συναντούμε και στον αστικό ιστό, διαθέτουν αντίστοιχους μηχανισμούς ως άμυνα για την επιβίωσή τους. Μια λογική καθολικής εξάλειψης θα οδηγούσε στην εκρίζωση μεγάλου μέρους της αυτοφυούς, ενδημικής και εγκλιματισμένης βλάστησης, κάτι πρακτικά αδύνατο, οικονομικά ασύμφορο και επιστημονικά έωλο.Η εκρίζωση και αντικατάσταση εκατομμυρίων φυτών θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και του κράτους με δυσβάσταχτα ποσά, τη στιγμή που η πικροδάφνη απαιτεί ελάχιστη διαχείριση και ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.Ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος θέτει το νομικό πλαίσιο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς: μέχρι το 2030 δεν επιτρέπεται καμία μείωση του αστικού πρασίνου, αλλά αντιθέτως απαιτείται η ενίσχυσή του. Η μαζική εκρίζωση ενός τόσο διαδεδομένου είδους έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία από την πλευρά της εκφράζει τον προβληματισμό και την αντίθεσή της στη σύσταση για την απομάκρυνση της πικροδάφνης από τους δημόσιους χώρους πρασίνου, τονίζοντας ότι «η πικροδάφνη ως μεσογειακό φυτό έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στην παρατεταμένη ξηρασία, δεν έχει υψηλές απαιτήσεις στην καλλιέργεια και την ανάπτυξή της, ενώ επιπλέον είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη ρύπανση των αστικών περιοχών».Την αντίθεσή του στην εκρίζωση του φυτού εκφράζει και ο Σύλλογος «Πεδίον του Αρεως - το πάρκο μας», με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Καλαντζή, να αναφέρει ότι «ημπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη σύμμαχος απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η εξαιρετική αντοχή της σε ξηρασία και ρύπανση την καθιστά ιδανική για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις πόλεις των καυσώνων. Με το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί να λειτουργήσει ως δέντρο με πλούσια σκιά και υψηλή ανθεκτικότητα. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται στο άπλωμα του Ιερού Λόχου στο Πεδίον του Αρεως, όπου οι παλιές πικροδάφνες έχουν διαμορφωθεί σε δενδρώδη μορφή, δημιουργώντας φυσική ομπρέλα δροσιάς στο πάρκο». Ο σύλλογος επικαλείται μάλιστα και επιστημονική άποψη, αυτή του δρος Ιωάννη Μπαζού, ΕΔΙΠ στον Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος αναφέρει ότι «στην πράξη είναι εξαιρετικά απίθανο ένα παιδί να πάθει κάτι από πικροδάφνη, επειδή το φυτό είναι πολύ πικρό. Ενα παιδί δύσκολα θα βάλει στο στόμα του κάτι με τέτοια γεύση, πόσο μάλλον να το καταπιεί σε ποσότητα που θα προκαλέσει δηλητηρίαση». Και τονίζει: «Δεν υπάρχει λόγος να ξεριζώσουμε τις πικροδάφνες. Είναι όμορφο, ανθεκτικό φυτό, προσαρμοσμένο στο αστικό περιβάλλον και την ξηρασία».είναι ένα από τα πιο γνωστά φυτά της Μεσογείου, ήταν το χαρακτηριστικό των ρωμαϊκών συνοικιών, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού τοπίου από την αρχαιότητα. Αναφέρεται μάλιστα σε αρχαία κείμενα από την εποχή του Διοσκουρίδη, αλλά και του Θεόφραστου. Ο αρχαίος Ελληνας φιλόσοφος και βοτανολόγος του 4ου αιώνα π.Χ., αναφερόταν στην πικροδάφνη (γνωστή και ως ροδοδάφνη ή νήριον), αναγνωρίζοντας τόσο τις φαρμακευτικές της ιδιότητες (σε πολύ μικρές ποσότητες χρησιμοποιείται ως φάρμακο για την καρδιακή λειτουργία) όσο και την υψηλή της τοξικότητα (προκαλεί ως και ανακοπή καρδιάς).Ως αυτοφυές, αειθαλές είδος, διακρίνεται για την αντοχή του σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας και ρύπανσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθεροποίηση εδαφών, τη δέσμευση μικροσωματιδίων και την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας.Μπορεί να φτάσει από τα 2 έως και τα 6 μέτρα ύψος, παίρνοντας μορφή δέντρου, αναπτύσσοντας σκληρούς, όρθιους βλαστούς και μακριά, λογχοειδή φύλα που σχηματίζουν τριάδες. Αν και τα πιο συνηθισμένα είναι τα ροζ, τα μοβ και τα λευκά, τα άνθη της πικροδάφνης, ανάλογα με την ποικιλία, έχουν χρώμα λευκό, κόκκινο, ροζ, κίτρινο κ.λπ. και ανθίζουν από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Οι καρποί της ανοίγουν και απελευθερώνουν σπόρους με μικρές τρίχες.Η πικροδάφνη χρειάζεται ελάχιστη ως και μηδενική φροντίδα (λόγος για τον οποίο έχει επιλεγεί για δημόσιους χώρους), ανήκει στα μακρόβια και ανθεκτικά είδη και επιβιώνει σε φτωχά ή αλκαλικά εδάφη, ενώ αντέχει σε ζέστη, ρύπανση και ξηρασία. Σε ό,τι αφορά τη ρύπανση μάλιστα, αποτελεί σύμμαχό μας, καθώς καθαρίζει τον αέρα, δεσμεύοντας μικροσωματίδια (ΡΜ10- ΡΜ2.5).Φωτογραφία: Shutterstock