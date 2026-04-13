Ζούλιο Σέζαρ: Περήφανος που είμαι μέλος της ιστορίας της ΑΕΚ
Ο αγαπητός στους φίλους της ΑΕΚ 46χρονος πλέον Βραζιλιάνος έστειλε το μήνυμα του για τα 102 χρόνια ιστορίας της ομάδας με ανάρτηση του στα social media
Η «οικογένεια» της ΑΕΚ συμπλήρωσε 102 χρόνια ιστορίας, καθώς ιδρύθηκε μια μέρα σαν σήμερα, στις 13 Απριλίου του 1924. Ο Δικέφαλος είναι ομάδα που «δένεται» αρκετά με ποδοσφαιριστές και κάνει ακόμα και ξένους να αισθάνονται σαν το σπίτι τους και να μνημονεύουν το κλαμπ για πολλά χρόνια. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Ζούλιο Σέζαρ.
Ο Βραζιλιάνος πέρασε στην «κιτρινόμαυρη» ιστορία για το υπέροχο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στη Μίλαν (1-0, 2006), στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, με το οποίο η Ένωση πήρε σπουδαία νίκη στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και μάλιστα κόντρα στην ομάδα που πήρε το Champions League λίγους μήνες αργότερα, στο ίδιο γήπεδο.
Ο 46χρονος πλέον Σέζαρ ανέβασε στο Instagram video από το πιο πολύτιμο από τα 24 γκολ που πέτυχε στις 123 εμφανίσεις του, στα 2,5 χρόνια που αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα και έστειλε το μήνυμα του για τα «γενέθλια» της ΑΕΚ.
«102 χρόνια αυτού του υπέροχου συλλόγου. Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ιστορίας», έγραψε χαρακτηριστικά.
