Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Serie A: Ανάσα για τη Φιορεντίνα στη μάχη της παραμονής, 1-0 τη Λάτσιο , δείτε το γκολ
Το γκολ του Γκόσενς στο πρώτο ημίωρο χάρισε στους «βιόλα» πολύτιμο τρίποντο στο «Αρτέμιο Φράνκι»
Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η Φιορεντίνα με το 1-0 επί της Λάτσιο στο «Αρτέμιο Φράνκι». Ένα γκολ του Γκόσενς λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο αποδείχθηκε αρκετό για τους «βιόλα» που χάρη σε αυτό το τρίποντο απομακρύνθηκαν κατά οκτώ βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Με τον αγώνα αυτόν ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Serie A.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄, 43΄, 52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48' Μπόγκα)
Τζένοα-Σασουόλο 2-1 (18' Μαλινόφσκι, 84' Εκουμπάν - 57' Κονέ)
Πάρμα-Νάπολι 1-1 (1΄ Στρεφέτσα - 60΄ ΜακΤόμινεϊ)
Μπολόνια-Λέτσε 2-0 (26΄ Φρόιλερ, 90+2΄ Ορσολίνι)
Κόμο-Ίντερ 3-4 (36΄ Άλεξ Βάγε, 45΄ Νίκο Πας, 89΄ πεν. Ντα Κούνια - 45+1΄, 49΄ Τιράμ, 58΄, 72΄ Ντούμφρις)
Φιορεντίνα-Λάτσιο 1-0 (28΄ Γκόσενς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Ίντερ 75
Νάπολι 66
Μίλαν 63
Γιουβέντους 60
Κόμο 58
Ρόμα 57
Αταλάντα 53
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44
Ουντινέζε 43
Σασουόλο 42
Τορίνο 39
Τζένοα 36
Πάρμα 36
Φιορεντίνα 35
Κάλιαρι 33
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18
