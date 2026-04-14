Serie A: Ανάσα για τη Φιορεντίνα στη μάχη της παραμονής, 1-0 τη Λάτσιο , δείτε το γκολ

Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η Φιορεντίνα με το 1-0 επί της Λάτσιο στο «Αρτέμιο Φράνκι». Ένα γκολ του Γκόσενς λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο αποδείχθηκε αρκετό για τους «βιόλα» που χάρη σε αυτό το τρίποντο απομακρύνθηκαν κατά οκτώ βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Με τον αγώνα αυτόν ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Serie A.Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:Ρόμα-Πίζα 3-0 (3΄, 43΄, 52΄ Μάλεν)Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0 (63' Εσπόζιτο)Τορίνο-Βερόνα 2-1 (6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπόουϊ)Μίλαν-Ουντινέζε 0-3 (27' αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37' Εκέλενκαμπ, 71' Ατα)Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1 (48' Μπόγκα)Τζένοα-Σασουόλο 2-1 (18' Μαλινόφσκι, 84' Εκουμπάν - 57' Κονέ)Πάρμα-Νάπολι 1-1 (1΄ Στρεφέτσα - 60΄ ΜακΤόμινεϊ)Μπολόνια-Λέτσε 2-0 (26΄ Φρόιλερ, 90+2΄ Ορσολίνι)