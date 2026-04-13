Βασίλιε Μίτσιτς: Ο ξεχασιάρης Σέρβος και ο λόγος που έχασε την πτήση της Χάποελ
Το απρόοπτο που υποχρέωσε τον Μίτσιτς να χάσει την πτήση της Χάποελ μετά την πρόκριση στα playoffs
Η Χάποελ επέστρεψε στη Σόφια μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, η οποία συνδυάστηκε με την πρόκριση στα playoffs, χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς.
Στην παρθενική συμμετοχή της στη EuroLeague, η Χάποελ σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, έπειτα από τη νίκη επί της Μακάμπι στο Aleksandar Nikolic Hall.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις 23 νίκες και θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (17/4, 20:30), διεκδικώντας πλέον το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.
Μετά τον αγώνα με τη Μακάμπι, η αποστολή της Χάποελ επέστρεψε στη βάση της χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη νίκη επί της «ομάδας του λαού», δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή, καθώς έχασε το διαβατήριό του.
Όπως μεταδίδει το ισραηλινό ONE, ο Μίτσιτς έφτασε στο αεροδρόμιο «Nikola Tesla» μαζί με την ομάδα, ωστόσο διαπίστωσε ότι έλειπε το απαραίτητο έγγραφο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ξενοδοχείο για να το αναζητήσει.
Αφού δεν κατάφερε να το εντοπίσει, ο Σέρβος γκαρντ θα παραμείνει στο Βελιγράδι, όπου θα εκδοθεί νέο διαβατήριο, και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στη Χάποελ Τελ Αβίβ ενόψει της αναμέτρησης με τους Μονεγάσκους, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το πλεονέκτημα έδρας.
Πηγή:www.gazzetta.ge
