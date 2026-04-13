Ασύλληπτο γκολ στο Μαρόκο, σκόραρε με ραμπόνα και ετοιμάζεται... για το βραβείο Πούσκας, δείτε βίντεο
SPORTS
Ο επιθετικός της Φες, Ντρις Ελ Τζαμπάλι, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στη Γουιντάντ με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς

Η τέχνη της ραμπόνα υμνείται από ελάχιστους, αλλά όταν υπηρετείται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Χαρακτηριστικό είναι το γκολ που σημείωσε στο Μαρόκο ο Ντρις Ελ Τζαμπαλί, το οποίο αποδείχθηκε και το νικητήριο στον αγώνα της Φες απέναντι στην Γουιντάντ με το τελικό 1-0.

Στο 79΄της αναμέτρησης συγκεκριμένα ο επιθετικός της Φες έπιασε τρομερό σουτ με ραμπόνα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της φετινής σεζόν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης