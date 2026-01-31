Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Triple-double από το ημίχρονο ο Ντόντσιτς στο 142-111 των Λέικερς στην Ουάσινγκτον, δείτε βίντεο
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε triple-double από το ημίχρονο με 26 πόντους 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ ενώ τελικά τελείωσε το ματς με 37 πόντους 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 26 πόντους, 11 ασίστ, 10 ριμπάουντ κι οι Λέικερς προηγήθηκαν με 77-48 μετά από δύο δωδεκάλεπτα. Ήταν δε το δεύτερο triple-double στην καριέρα του, από το ημίχρονο.
Ο Σλοβένος τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 13 ασίστ, 11 ριμπάουντ σε μια εύκολη νίκη για τους Λέικερς που έφτασαν σε 29-18 ρεκόρ.
Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς έφτασε τα έξι triple-double στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Ο έμπειρος άσος αποθεραπεύθηκε από τον τραυματισμό που υπέστη στο Κλίβελαντ την περασμένη Τετάρτη, φθάνοντας στο triple-double μέχρι το ημίχρονο με 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.
Σημαντική βοήθεια προσέφερε στους νικητές και ο Ντεάντρε Άιτον με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 20 πόντους και «μοίρασε» έξι ασίστ.
