Συμπλοκές στη Γλασκώβη ανάμεσα σε οπαδούς της Σέλτικ και της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
SPORTS
Ουτρέχτη Σέλτικ Europa League Επεισόδια

Λίγο πριν την έναρξη του μεταξύ τους παιχνιδιού για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν αντιμέτωποι έξω από το «Celtic Park»

Ακόμη ένα οπαδικό περιστατικό έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Σκωτία πριν το ματς της Σέλτικ με την Ουτρέχτη για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τα επεισόδια μεταξύ οπαδών δυστυχώς δεν σταματούν, καθώς ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί.

Η Σέλτικ υποδέχεται την Ουτρέχτη αλλά άναψαν τα αίματα μεταξύ οπαδών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φέρεται πως φίλοι της ολλανδικής ομάδας που έκαναν το ταξίδι στην Γλασκώβη, επιτέθηκαν σε οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας σε μία παμπ, δίπλα στο στάδιο.

Όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση, άρχισαν να τρέχουν με σκοπό να απομακρυνθούν από εκεί.

Αν και η ολλανδική ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πολλοί οπαδοί έκαναν το ταξίδι στην Σκωτία προκαλώντας επεισόδια.


