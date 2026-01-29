H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Συμπλοκές στη Γλασκώβη ανάμεσα σε οπαδούς της Σέλτικ και της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Συμπλοκές στη Γλασκώβη ανάμεσα σε οπαδούς της Σέλτικ και της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Λίγο πριν την έναρξη του μεταξύ τους παιχνιδιού για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν αντιμέτωποι έξω από το «Celtic Park»
Ακόμη ένα οπαδικό περιστατικό έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Σκωτία πριν το ματς της Σέλτικ με την Ουτρέχτη για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Τα επεισόδια μεταξύ οπαδών δυστυχώς δεν σταματούν, καθώς ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί.
Η Σέλτικ υποδέχεται την Ουτρέχτη αλλά άναψαν τα αίματα μεταξύ οπαδών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φέρεται πως φίλοι της ολλανδικής ομάδας που έκαναν το ταξίδι στην Γλασκώβη, επιτέθηκαν σε οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας σε μία παμπ, δίπλα στο στάδιο.
Όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση, άρχισαν να τρέχουν με σκοπό να απομακρυνθούν από εκεί.
Αν και η ολλανδική ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πολλοί οπαδοί έκαναν το ταξίδι στην Σκωτία προκαλώντας επεισόδια.
Τα επεισόδια μεταξύ οπαδών δυστυχώς δεν σταματούν, καθώς ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί.
Η Σέλτικ υποδέχεται την Ουτρέχτη αλλά άναψαν τα αίματα μεταξύ οπαδών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φέρεται πως φίλοι της ολλανδικής ομάδας που έκαναν το ταξίδι στην Γλασκώβη, επιτέθηκαν σε οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας σε μία παμπ, δίπλα στο στάδιο.
Όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση, άρχισαν να τρέχουν με σκοπό να απομακρυνθούν από εκεί.
Αν και η ολλανδική ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πολλοί οπαδοί έκαναν το ταξίδι στην Σκωτία προκαλώντας επεισόδια.
29.01.2026, Celtic🏴 - FC Utrecht🇳🇱, Celtic waiting at there main pub next stadium Green Brigade before they start running, click here for more: https://t.co/PiXczbdPXV— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 29, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/gH0m39FtIO
29.01.2026, Celtic🏴 - FC Utrecht🇳🇱, Utrecht attack Celtic pub, Celtic direct on the run. After Utrecht fight against 1312, click here for more: https://t.co/PiXczbdPXV— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 29, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/2ZwRQJLb9A
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα