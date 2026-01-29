Συμπλοκές στη Γλασκώβη ανάμεσα σε οπαδούς της Σέλτικ και της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη του μεταξύ τους παιχνιδιού για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν αντιμέτωποι έξω από το «Celtic Park»