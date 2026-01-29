H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
«Καλό παράδεισο αδέρφια»: Το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ στο άδειο πέταλο του γηπέδου της Λιόν, δείτε φωτογραφίες
Αφού οι σύνδεσμοι των οπαδών του ΠΑΟΚ αποφάσισαν το πέταλο τους στο γήπεδο της Λιόν να μην ανοίξει, κρέμασαν πανό προς τιμήν των αδικοχαμένων «αδερφών» τους
Δύο μέρες έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους απέναντι στη Λιόν, στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ωστόσο φρόντισαν να κρεμάσουν ένα πανό το οποίο γράφει, «καλό παράδεισο αδέρφια», προς τιμήν των επτά αδικοχαμένων «αδερφών» τους.
