«Καλό παράδεισο αδέρφια»: Το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ στο άδειο πέταλο του γηπέδου της Λιόν, δείτε φωτογραφίες
Αφού οι σύνδεσμοι των οπαδών του ΠΑΟΚ αποφάσισαν το πέταλο τους στο γήπεδο της Λιόν να μην ανοίξει, κρέμασαν πανό προς τιμήν των αδικοχαμένων «αδερφών» τους

Δύο μέρες έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους απέναντι στη Λιόν, στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League

Από την πλευρά του ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις εκδρομές που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν για τη Γαλλία, ενώ και οι περισσότεροι που είχαν φτάσει ήδη στο Λυών, επέστρεψαν. 

Απόφαση που σημαίνει ότι το πέταλο που θα φιλοξενούσε του οπαδούς του ΠΑΟΚ θα μείνει άδειο.

Ωστόσο φρόντισαν να κρεμάσουν ένα πανό το οποίο γράφει, «καλό παράδεισο αδέρφια», προς τιμήν των επτά αδικοχαμένων «αδερφών» τους. 

