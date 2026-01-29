Champions League: Έσπασε την τηλεόραση στον «αέρα» μετά το γκολ του Τρούμπιν - Viral η απίστευτη αντίδραση διάσημου YouTuber, δείτε βίντεο
Ο Μοχάμεντ Ενί «ισοπέδωσε» το σαλόνι του μετά τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ – Το γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα στο 98' που προκάλεσε το απόλυτο χάος
Το ποδόσφαιρο προκαλεί έντονα συναισθήματα, αλλά για τον Μοχάμεντ Ενί, τον πασίγνωστο Γαλλο-αλγερινό YouTuber και φανατικό οπαδό της Μαρσέιγ, η χθεσινή βραδιά του Champions League κατέληξε σε... οικονομική ζημιά. Ο εκκεντρικός influencer είδε την αγαπημένη του ομάδα να μένει εκτός συνέχειας λόγω ενός γκολ που μπήκε σε άλλο γήπεδο, και η αντίδρασή του ήταν ισοπεδωτική.
Το γκολ που «γκρέμισε» το σαλόνι
Όλα συνέβησαν στο 98ο λεπτό της αναμέτρησης Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν ο τερματοφύλακας των Πορτογάλων, Ανατόλι Τρούμπιν, προωθήθηκε και σκόραρε για το τελικό 4-2, το αποτέλεσμα αυτό σφράγισε οριστικά τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ από τη φάση των νοκ-άουτ.
Ο Ενί, που παρακολουθούσε ζωντανά την εξέλιξη, δεν άντεξε το σοκ. Σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε στην τηλεόρασή του και τη διέλυσε μπροστά στα μάτια των χιλιάδων ακολούθων του, ουρλιάζοντας για την ατυχία της ομάδας του.
Viral σε χρόνο ρεκόρ
Το βίντεο με την καταστροφή της τηλεόρασης δεν άργησε να γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Αν και ο Ενί είναι γνωστός για τις ακραίες αντιδράσεις του, η συγκεκριμένη στιγμή χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο «τρελές» στην ιστορία του καναλιού του.
Oui. Jour 0 pic.twitter.com/Jn9vkCy5tr— Est ce que mohammed henni a cassé une TV ? (@MoHenniTvCassee) January 28, 2026
