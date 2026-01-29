H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης η Μονακό του Σπανούλη, το Πριγκιπάτο αναλαμβάνει να την σώσει
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι από τα φαβορί της φετινής Euroleague, όμως τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει βάζουν... φρένο στην πορεία της προς την κορυφή
«Φωτιά» στη Euroleague έχει βάλει τα τελευταία 24ωρα η είδηση ότι η Μονακό είναι έτοιμη να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
Τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Πριγκιπάτου είναι πρωταγωνίστρια στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, μάλιστα έχει καταφέρει να προκριθεί δύο φορές σε final 4 της Euroleague, με τη μία να φτάνει μία ανάσα από την κούπα, έχοντας ως ηγέτη στον πάγκο τον Βασίλη Σπανούλη.
Από την αρχή της σεζόν υπήρξαν πληροφορίες από γαλλικά μέσα, ότι οι Μονεγάσκοι αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά θέματα και μάλιστα καθυστερούν πληρωμές παικτών.
Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και η έγκυρη «Equipe», η οποία αναφέρει ότι η ομάδα αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο τις επόμενες ημέρες, ώστε να καλύψει τα έξοδα της ομάδας για όσο χρειαστεί, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μεγαλομετόχου.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του Ρωσοούγγρου προέδρου Αλεξέι Φεντορίτσεβ, αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.
Η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες.
Επιβαρυμένος από χρέη, μαστιζόμενος από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένος από μια παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του προέδρου και επικεφαλής της Fedcom, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο καίει τα τελευταία του αποθέματα».
Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις μετά το εν λόγο δημοσίευμα και έτσι ο σύλλογος αποφάσισε να τοποθετηθεί για το θέμα.
Η ανακοίνωση έχει ως κεντρικό θέμα το να καθησυχάσει τους φιλάθλους και όχι να δώσει απαντήσεις αναφέροντας ότι η κυβέρνηση είναι πάντα κοντά στο σύλλογο και θα διασφαλίσει το μέλλον του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
A crucial meeting is coming soon between President Alexei Fedoricsev and the Principality of Monaco.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 29, 2026
The Principality is ready to take over the club, in a crucial time for the future of Monaco Basketball, as anticipated by @lequipe. pic.twitter.com/WlxDO1SxM0
Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις μετά το εν λόγο δημοσίευμα και έτσι ο σύλλογος αποφάσισε να τοποθετηθεί για το θέμα.
Η ανακοίνωση έχει ως κεντρικό θέμα το να καθησυχάσει τους φιλάθλους και όχι να δώσει απαντήσεις αναφέροντας ότι η κυβέρνηση είναι πάντα κοντά στο σύλλογο και θα διασφαλίσει το μέλλον του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.
Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον.
Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει το ισχυρό brand και την αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας».
Το γεγονός αυτό φέρνει σε αμηχανία και το εσωτερικό της ομάδας και αυτό είναι φανερό από τις τελευταίες εμφανίσεις της, αφού έχει δύο ήττες στα τελευταία δύο ματς στη Euroleague.
Στο μεταξύ, ήδη έχουν ξεκινήσει και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό του Μάικ Τζέιμς, του μεγάλου σταρ της ομάδας.
L' AS Monaco Basket traverse actuellement une phase de transition structurée. Le club est stable sur le plan opérationnel et les activités sportives se poursuivent normalement. Toutes les parties prenantes sont pleinement alignées et travaillent activement à la mise en place… pic.twitter.com/PYYBxg8ikL— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 29, 2026
