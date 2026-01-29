H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Ο ΠΑΟΚ τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή
Η ΠΑΕ μαζί με συνδέσμους φίλων της ομάδας, ετοιμάζουν δράσεις στη μνήμη των επτά αετόπουλων
Ο σημερινός αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών στη Γαλλία, για τη League Phase του Europa League σημαδεύτηκε από ένα μοιραίο περιστατικό, όταν τη Τρίτη (27/01) επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου του βορρά έφυγαν άδικα από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Γαλλία, όπου είχαν σχεδιάσει να πάνε για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.
Στην αποψινή αναμέτρηση λοιπόν θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ την Κυριακή (01/02) στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στο Πανσερραϊκό, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, παίκτες, διοίκηση, φίλαθλοι αποφάσισαν να αποδώσουν φόρο τιμής στις ψυχές που χάθηκαν.
Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ ανακοίνωσε ήδη γενική είσοδο 5 ευρώ και παράλληλα με τους συνδέσμους των φίλων του δικεφάλου του βορρά ετοιμάζουν δράσεις στη μνήμη των 7 αετόπουλων.
