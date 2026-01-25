Εθνική πόλο ανδρών: Το απόγευμα της Δευτέρας επιστρέφει από το Βελιγράδι
Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και την Δευτέρα (17:40) η αποστολή αναμένεται στην Αθήνα
Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι.
Κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών αφού κέρδισε 12-5 τον μικρό τελικό την Ιταλία.
Οι παίκτες του Θόδωρου Βλάχου θα κρεμάσουν το βράδυ της Κυριακής (μετά τον τελικό) τα μετάλλια στο στήθος της και το απόγευμα της Δευτέρας (17:40) με πτήση της AEGEAN επιστρέφουν στην Ελλάδα.
