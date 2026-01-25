Εθνική πόλο ανδρών: Τα 13 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις
SPORTS
Πόλο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο Θοδωρής Βλάχος Ολυμπιακοί Αγώνες

Εθνική πόλο ανδρών: Τα 13 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις

Η Ελλάδα κέρδισε στο Βελιγράδι το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από την συλλογή της, αυτό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Εθνική πόλο ανδρών: Τα 13 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις
Η... κατάρα «έσπασε», η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών πήρε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -στην 22η συμμετοχή της στη διοργάνωση- και πλέον το παλμαρέ ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 13 μετάλλια.

Από τα 13 τα 9 έχουν κατακτηθεί με προπονητή τον Θόδωρο Βλάχο ο οποίος είναι από το 2014 στον πάγκο της ομάδας.

Επιπλέον έχει άλλα 5 σε Μεσογειακούς Αγώνες. 

Τα 13 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)
Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)
Ασημένιο: 2023
Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

Κλείσιμο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)
Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)
Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)
Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης