Εθνική πόλο ανδρών: Τα 13 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις
Εθνική πόλο ανδρών: Τα 13 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις
Η Ελλάδα κέρδισε στο Βελιγράδι το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από την συλλογή της, αυτό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Η... κατάρα «έσπασε», η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών πήρε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -στην 22η συμμετοχή της στη διοργάνωση- και πλέον το παλμαρέ ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 13 μετάλλια.
Από τα 13 τα 9 έχουν κατακτηθεί με προπονητή τον Θόδωρο Βλάχο ο οποίος είναι από το 2014 στον πάγκο της ομάδας.
Επιπλέον έχει άλλα 5 σε Μεσογειακούς Αγώνες.
Τα 13 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)
Ασημένιο: 2021
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)
Ασημένιο: 2023
Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)
Χάλκινο: 2026
WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)
Ασημένια: 1997, 2025
