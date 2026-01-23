FIFA: Μπόνους 2,3 εκατ. δολαρίων για τη νικήτρια του πρώτου Champions Cup γυναικών
Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα για τη διοργάνωση του Λονδίνου, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο ποδόσφαιρο γυναικών

Η FIFA ανακοίνωσε το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων ως χρηματικό έπαθλο για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρώτο Women’s Champions Cup, οι τελικοί του οποίου θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το συνολικό ποσό που θα μοιραστούν οι έξι πρωταθλήτριες των ηπείρων ανέρχεται στα 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί τον «προάγγελο» για το πλήρες Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Γυναικών που έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες από κάθε ήπειρο. Η Άρσεναλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα αντιμετωπίσει την ASFAR του Μαρόκου, ενώ η Γκόθαμ FC από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κοντραριστεί με τη Κορίνθιανς από τη Βραζιλία, σε διαδοχικούς ημιτελικούς που θα γίνουν την Τετάρτη στο στάδιο της Μπρέντφορντ.

Ο τελικός και ο μικρός τελικός θα διεξαχθούν την 1η Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Άρσεναλ.

Η πρωταθλήτρια ομάδα θα λάβει 2,3 εκατ. δολάρια, η φιναλίστ 1 εκατ. δολάρια, ενώ οι χαμένες των ημιτελικών θα εισπράξουν από 200.000 δολάρια. Οι δύο ομάδες που αποκλείστηκαν νωρίτερα —η Οκλαντ Γιουνάιτεντ από την Ωκεανία και η Γιουχαν Τσέγκου από την Ασία— θα λάβουν 100.000 δολάρια έκαστη.

«Δήλωση εμπιστοσύνης στο γυναικείο ποδόσφαιρο»
«Το χρηματικό έπαθλο αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση εμπιστοσύνης απέναντι στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στους ανθρώπους που το αναπτύσσουν καθημερινά —παίκτριες, ομάδες και διοργανώσεις», τόνισε ο Ματίας Γκραφστρεμ, γενικός γραμματέας της FIFA.

