Μια απίστευτη φάση στο φιλέ «πάγωσε» και ταυτόχρονα ξεσήκωσε το κοινό στη Μελβούρνη, με τις δύο τενίστριες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα σπάνιο σκηνικό

Australian Open: Ο πόντος της χρονιάς κατέληξε σε... παραλίγο σύγκρουση για Σφιόντεκ και Μπούζκοβα, δείτε βίντεο
Το τένις προσφέρει συχνά θεαματικούς πόντους, όμως αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση της Ίγκα Σφιόντεκ με τη Μαρί Μπούζκοβα στο Australian Open ξεπέρασε κάθε φαντασία. Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής στο φιλέ, σε μια φάση που θύμισε περισσότερο... ακροβατικά παρά τένις, με την Πολωνή πρωταθλήτρια να γλιτώνει την τελευταία στιγμή από μια οδυνηρή σύγκρουση.

Το «μαγικό» backspin και η ανατροπή
Όλα ξεκίνησαν όταν η Σφιόντεκ έβγαλε μια απίθανη άμυνα σε passing shot της Τσέχας αντιπάλου της. Η μπάλα απέκτησε τόσο έντονο backspin (ανάποδα φάλτσα) που, αφού αναπήδησε στο κορτ της Μπούζκοβα, άλλαξε πορεία και άρχισε να επιστρέφει προς τη μεριά της Σφιόντεκ!

Η Μπούζκοβα έτρεξε με ταχύτητα προς το φιλέ για να προλάβει τη μπάλα, την ώρα που η Σφιόντεκ βρισκόταν ήδη εκεί. Για μερικά δευτερόλεπτα οι δύο τενίστριες βρέθηκαν σε «πορεία σύγκρουσης», με την Πολωνή να κάνει ενστικτωδώς πίσω την τελευταία στιγμή για να αποφύγει το χτύπημα.

