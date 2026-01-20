Η Premier League υποκλίθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα για το απίθανο γκολ του

Ο νεαρός Ελληνας επιθετικός πέτυχε το γκολ της αγωνιστικής στην Αγγλία κι ανάγκασε μέχρι και τον επίσημο λογαριασμό της Premier League να υποκλιθεί