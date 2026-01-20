Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1: Αδιανόητο ψαλιδάκι από τον Κωστούλα, μπήκε αλλαγή και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του, δείτε το γκολ
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έγινε... Ελ Κααμπί - Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον
Ο Μπάμπης Κωστούλας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.
Ενώ όλα έμοιαζαν να είχαν πάρει τον δρόμο τους στο παιχνίδι, με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32', ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.
🚨🏴 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯 pic.twitter.com/cI6PLx8eQv— Ilkonbir (@ilkonbir186392) January 19, 2026
Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα και αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77' αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 33
Έβερτον 32
Φούλαμ 31
Μπράιτον 30
Κρίσταλ Πάλας 28
Μπόρνμουθ 27
Τότεναμ 27
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 8
