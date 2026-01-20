Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1: Αδιανόητο ψαλιδάκι από τον Κωστούλα, μπήκε αλλαγή και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του, δείτε το γκολ
SPORTS
Μπάμπης Κωστούλας Μπράιτον Μπόρνμουθ

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1: Αδιανόητο ψαλιδάκι από τον Κωστούλα, μπήκε αλλαγή και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του, δείτε το γκολ

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έγινε... Ελ Κααμπί - Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1: Αδιανόητο ψαλιδάκι από τον Κωστούλα, μπήκε αλλαγή και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του, δείτε το γκολ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Μπάμπης Κωστούλας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.

Ενώ όλα έμοιαζαν να είχαν πάρει τον δρόμο τους στο παιχνίδι, με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32', ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.




Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα και αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77' αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Μπράιτον-Μπόρνμουθ: 1-1 (MD 22, 19/01/2026)



Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου)
Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)
Κλείσιμο
Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα)
Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς - 65΄ Έντουαρντς)
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ - 30΄ Πίνο)
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο - 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0
Γουλβς-Νιούκαστλ 0-0
Άστον Βίλα-Έβερτον 0-1 (59΄ Μπαρί)
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1 (90'+1 Κωστούλας - 32' πέν. Ταβερνίερ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 33
Έβερτον 32
Φούλαμ 31
Μπράιτον 30
Κρίσταλ Πάλας 28
Μπόρνμουθ 27
Τότεναμ 27
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 8
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης