Γιόβιτς: Το «τρολάρισμα» για τα επτά γκολ στον Παναθηναϊκό σε δυο ματς

Ο Λούκα Γιόβιτς με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το... χιουμοριστικό μήνυμα του για τα επτά γκολ που έχει βάλει σε δυο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό