Γιόβιτς: Το «τρολάρισμα» για τα επτά γκολ στον Παναθηναϊκό σε δυο ματς

ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το... χιουμοριστικό μήνυμα του για τα επτά γκολ που έχει βάλει σε δυο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό

Ο Λούκα Γιόβιτς βλέπει Παναθηναϊκό και... αφηνιάζει! Ο Σέρβος φορ «υπέγραψε» τις δυο νίκες της ΑΕΚ στα ντέρμπι με το Τριφύλλι για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, καθώς έκανε χατ τρικ στη Λεωφόρο και καρέ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 28χρονος επιθετικός δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά κόντρα στους Πράσινους, όμως με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το χιουμοριστικό μήνυμα του, καθώς έγραψε στη λεζάντα: «Τίποτα προσωπικό» και το συνόδευσε με χαρακτηριστικό emoji.


Από την πλευρά της η ΑΕΚ έκανε ανάρτηση με τον Σέρβο σε... χρυσό θρόνο, για το επίτευγμα του ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Super League με 3+ γκολ σε διαδοχικά ντέρμπι, ενώ έγραψε: «Ο βασιλιάς των χατ τρικ σε ντέρμπι».



