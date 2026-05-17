Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε 300 στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητάει σχέδια για να τα χρησιμοποιήσει και να επιτεθεί κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, κατά αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Κι Γουέστ, σε απόσταση 90 μιλίων (144,8 χιλιομέτρων) από την Αβάνα, ανέφερε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες αυτές, είναι ενδεχόμενο ν’ αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο των drones, αλλά και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε στο Axios, ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.
