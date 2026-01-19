Χάος, ένταση και απονομή: Η Σενεγάλη κατέκτησε το δεύτερο Κόπα Άφρικα της ιστορίας της επικρατώντας 1-0 του Μαρόκου

Κλείσιμο

Αν σκεφτεί κανείς ότι λίγο νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ των Σενεγαλέζων, η απόφαση του ρέφερι έκανε έξαλλους τους παίκτες του Παπέ Ντιαό, θεωρώντας ότι το πέναλτι που καταλογίστηκε ήταν ανύπαρκτο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη όταν ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που συνέβη μετά από αρκετά λεπτά καθυστέρησης.

Μπροστά στο ενδεχόμενο της τιμωρίας που θα επιβαλλόταν από τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδας, κι έχοντας προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ο αρχηγός της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, ανέλαβε να επαναφέρει την τάξη στον τελικό. Με προσωπική του παρέμβαση, κι αφού κατευθύνθηκε στ' αποδυτήρια, κατάφερε να πείσει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο έτσι ώστε να συνεχιστεί και να τελειώσει ο αγώνας.

