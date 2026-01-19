Χάος, ένταση και απονομή: Η Σενεγάλη κατέκτησε το δεύτερο Κόπα Άφρικα της ιστορίας της επικρατώντας 1-0 του Μαρόκου
Χάος, ένταση και απονομή: Η Σενεγάλη κατέκτησε το δεύτερο Κόπα Άφρικα της ιστορίας της επικρατώντας 1-0 του Μαρόκου
Χρυσό γκολ του Παπέ Γκουέι στην παράταση, αποχώρηση των Σενεγαλέζων μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου και ένταση στις εξέδρες του τελικού - Η χρυσή βίβλος και οι τροπαιούχοι
Μετά από έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος βάσει της εξέλιξής του, και συγκεκριμένα με τα όσα έγιναν στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του 90λέπτου, η Σενεγάλη επιβλήθηκε με 1-0 του Μαρόκου στην παράταση και κατέκτησε τον τίτλο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, μέσα στο «σπίτι» του σημερινού της αντιπάλου (Ραμπάτ).
Χρυσός σκόρερ των νικητών ήταν ο Παπέ Γκουέι στο 94' του επιπλέον χρόνου, με τους Μαροκινούς να χάνουν τη μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσουν το τρόπαιο μπροστά στο κοινό τους.
Χάος επικράτησε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενώ ο αγώνας είχε οδηγηθεί στις καθυστερήσεις με το 0-0 να παραμένει.
Ο διαιτητής Εντάλα, μετά από κάλεσμα του VAR, υπέδειξε πέναλτι σε πέσιμο του Μπραχίμ Ντίας στην περιοχή στο 90'+8, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν να μην έχουν προηγούμενο. Το παιχνίδι ξέφυγε εντελώς, καθώς η απόφαση αυτή προκάλεσε την «έκρηξη» των παικτών και του πάγκου της Σενεγάλης, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε έντονες αντεγκλήσεις.
Αν σκεφτεί κανείς ότι λίγο νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ των Σενεγαλέζων, η απόφαση του ρέφερι έκανε έξαλλους τους παίκτες του Παπέ Ντιαό, θεωρώντας ότι το πέναλτι που καταλογίστηκε ήταν ανύπαρκτο.
Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη όταν ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που συνέβη μετά από αρκετά λεπτά καθυστέρησης.
Μπροστά στο ενδεχόμενο της τιμωρίας που θα επιβαλλόταν από τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδας, κι έχοντας προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ο αρχηγός της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, ανέλαβε να επαναφέρει την τάξη στον τελικό. Με προσωπική του παρέμβαση, κι αφού κατευθύνθηκε στ' αποδυτήρια, κατάφερε να πείσει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο έτσι ώστε να συνεχιστεί και να τελειώσει ο αγώνας.
Ετος Διοργαν.Χώρα Τελικός Σκορ
1957 Σουδάν ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Αιθιοπία 4-0
1959 Αίγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Σουδάν 2-1
1962 Αιθιοπία ΑΙΘΙΟΠΙΑ-Αίγυπτος 4-2 (παράταση)
1963 Γκάνα ΓΚΑΝΑ-Σουδάν 3-0
1965 Τυνησία ΓΚΑΝΑ-Τυνησία 3-2 (παράταση)
1968 Αιθιοποία ΑΙΘΙΟΠΙΑ-Κονγκό 1-0
1970 Σουδάν ΣΟΥΔΑΝ-Γκάνα 1-0
1972 Καμερούν ΚΟΝΓΚΟ-Μάλι 3-2
1974 Αίγυπτος ΖΑΪΡ-Ζάμπια 2-2 (2-0 σε επαναληπτικό)
1976 Αιθιοποία ΜΑΡΟΚΟ (οι αγώνες διεξήχθησαν σε όμιλο)
1978 Γκάνα ΓΚΑΝΑ-Ουγκάντα 2-0
1980 Νιγηρία ΝΙΓΗΡΙΑ-Αλγερία 3-0
1982 Λιβύη ΓΚΑΝΑ-Λιβύη 1-1 (7-6 στα πέναλτι)
1984 Ακ.Ελεφαντοστού ΚΑΜΕΡΟΥΝ-Νιγηρία 3-1
1986 Αίγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Καμερούν 0-0 (5-4 στα πέναλτι)
1988 Μαρόκο ΚΑΜΕΡΟΥΝ-Νιγηρία 1-0
1990 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ-Νιγηρία 1-0
1992 Σενεγάλη ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-Γκάνα 0-0 (11-10 στα πέναλτι)
1994 Τυνησία ΝΙΓΗΡΙΑ-Ζάμπια 2-1
1996 Νότια Αφρική ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-Τυνησία 2-0
1998 Μπουρκίνα Φάσο ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Νότια Αφρική 2-0
2000 Νιγηρία/Γκάνα ΚΑΜΕΡΟΥΝ-Νιγηρία 2-2 (4-3 στα πέναλτι)
2002 Μάλι ΚΑΜΕΡΟΥΝ-Σενεγάλη 0-0 (3-2 στα πέναλτι)
2004 Τυνησία ΤΥΝΗΣΙΑ-Καμερούν 2-1
2006 Αίγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Ακτή Ελεφαντοστού 0-0 (4-2 στα πέναλτι)
2008 Γκάνα ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Καμερούν 1-0
2010 Ανγκόλα ΑΙΓΥΠΤΟΣ-Γκάνα 1-0
2012 Γκαμπόν/Ισ. Γουϊνέα ΖΑΜΠΙΑ-Ακτή Ελεφαντοστού 0-0 (8-7 στα πέναλτι)
2013 Νότια Αφρική ΝΙΓΗΡΙΑ-Μπουρκίνα Φάσο 1-0
2015 Ισημερινή Γουινέα ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-Γκάνα 0-0 (9-8 στα πέναλτι)
2017 Γκαμπόν ΚΑΜΕΡΟΥΝ-Αίγυπτος 2-1
2019 Αίγυπτος ΑΛΓΕΡΙΑ-Σενεγάλη 1-0
2022 Καμερούν ΣΕΝΕΓΑΛΗ-Αίγυπτος 0-0 (4-2 στα πέναλτι)
2024 Ακτή Ελεφαντοστού ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-Νιγηρία 2-1
2026 Μαρόκο ΣΕΝΕΓΑΛΗ-Μαρόκο 1-0
ΟΙ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ
7 τρόπαια: Αίγυπτος
5 τρόπαια: Καμερούν
4 τρόπαια: Γκάνα
3 τρόπαια: Νιγηρία, Ακτή Ελεφαντοστού
2 τρόπαια: Αλγερία, Δημοκρατία Κονγκό, Σενεγάλη
1 τρόπαιο: Νότια Αφρική, Μαρόκο, Κονγκό,
Αιθιοπία, Σουδάν, Τυνησία, Ζάμπια
