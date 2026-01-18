Έτοιμος για το «μπαμ» με Κόρι Τζόζεφ ο Άρης
Έτοιμος για το «μπαμ» με Κόρι Τζόζεφ ο Άρης

Ο 34χρονος γκαρντ, με θητεία 886 παιχνιδιών στο NBA, αποκτήθηκε από τη Μονακό επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορέσει να αγωνιστεί

Ο Άρης ψάχνει την αγορά για περαιτέρω ενίσχυσή του ως το φινάλε της σεζόν. Με τον Κόρι Τζόζεφ να αποτελεί μία περίπτωση που έχει ξεχωρίσει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

Ο 34χρονος γκαρντ, με θητεία 886 παιχνιδιών στο NBA, αποκτήθηκε από τη Μονακό επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορέσει να αγωνιστεί.

Ο λόγος έχει να κάνει με τα προβλήματα των Μονεγάσκων και τις οικονομικές οφειλές της, με τη γαλλική λίγκα και τη EuroLeague να βάζουν απαγορευτικό.

Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική για τον Άρη.

Ο Τζόζεφ έχει προταθεί και εξετάζεται, έχοντας ξεχωρίσει από μία λίστα των ανθρώπων του Άρη, χωρίς όμως να παρθεί ακόμα οριστική απόφαση.

Ο Τζόζεφ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στους Μάτζικ, μετρώντας 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο σε 50 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των Σπερς (πρωταθλητής το 2013-14), Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς.

