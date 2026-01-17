Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παναθηναϊκός: Το νέο video από την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό
Παναθηναϊκός: Το νέο video από την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό
Η πράσινη ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από την κατασκευή του γηπέδου που αποκτά σιγά, σιγά μορφή
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζει να μπαίνει σταδιακά σε… ρεαλιστική μορφή, με τις εργασίες να προχωρούν και το έργο να γίνεται όλο και πιο ορατό. Η Πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα νέο video που δείχνει την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και τα πλάνα δεν αφήνουν αμφιβολί ότι το γήπεδο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η εξέλιξη της κατασκευή, έχουν σηκωθεί ήδη τρεις από τις τέσσερις κερκίδες και το γήπεδο αποκτά εικόνα, έτοιμο να γίνει το νέο σπίτι των Πράσινων.
Το video συνοδεύεται από το μήνυμα «Μέσα στην κατασκευή: Το μέλλον παίρνει μορφή»,να θυμίσουμε ότι η παράδοση του γηπέδου έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.
