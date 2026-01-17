Παναθηναϊκός: Το νέο video από την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό
SPORTS
Παναθηναϊκός Βοτανικός

Παναθηναϊκός: Το νέο video από την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό

Η πράσινη ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από την κατασκευή του γηπέδου που αποκτά σιγά, σιγά μορφή

Παναθηναϊκός: Το νέο video από την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζει να μπαίνει σταδιακά σε… ρεαλιστική μορφή, με τις εργασίες να προχωρούν και το έργο να γίνεται όλο και πιο ορατό. Η Πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα νέο video που δείχνει την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και τα πλάνα δεν αφήνουν αμφιβολί ότι το γήπεδο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η εξέλιξη της κατασκευή, έχουν σηκωθεί ήδη τρεις από τις τέσσερις κερκίδες και το γήπεδο αποκτά εικόνα, έτοιμο να γίνει το νέο σπίτι των Πράσινων.

Το video συνοδεύεται από το μήνυμα «Μέσα στην κατασκευή: Το μέλλον παίρνει μορφή»,να θυμίσουμε ότι η παράδοση του γηπέδου έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.

Inside the Build: The Future Takes Shape ☘️
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης